HTL-Schüler präsentieren neuen Beruf

Salzburg war Austragungsort der „Austrian Skills 2021“, der österreichischen Staatsmeisterschaften für Berufe.

Bei diesem Wettbewerb kämpften 200 der besten Fachkräfte um die Teilnahme an den internationalen Wettbewerben, den WordSkills Shanghai 2022 und den EuroSkills 2023 (war in St. Petersburg vorgesehen). In Salzburg mit dabei war auch das „OPTO-Team“ der 5A der Mechatronik-Abteilung mit Tobias Allgäuer, Marcus Hanreich, Lorenz Henfling, Imanuel Seidl und „Coach“ Elektrotechnikprofessor Günter Kapucian, das sich das Antreten in Shanghai allerdings bereits im letzten Schuljahr gesichert hatte – die NÖN berichtete. Die Aufgabe des OPTO-Teams in Salzburg war es vielmehr, das neue und noch unbekannte Berufsfeld der „Optoelektronik“ vorzustellen.

Alles rund um Beleuchtungssysteme

Dieser neue Fachbegriff und zukünftige Lehrberuf setzt sich aus den Bereichen Optik und Elektronik zusammen und umfasst die Installation, Optimierung und Wartung von modernen Beleuchtungssystemen und Bildschirmen.

Für Marcus Hanreich war die Teilnahme an den Austrian Skills „eine einzigartige Erfahrung. Unser Auftritt auf der Messe war der Startschuss für den neuen Lehrberuf in Österreich“.

