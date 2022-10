Informationstag unter dem Motto: „Feel the spirit“

Zukünftige Schüler, engagierte Absolventen sowie interessierte Eltern machten sich am Freitag auf in die HTL Mödling, um sich ein Bild vom umfangreichen Angebot für technisch interessierte junge Menschen zu machen.

Knapp 400 Lehrkräfte, zum Großteil Spitzenkräfte aus Wirtschaft, Industrie und Technik, die ihre Schülerinnen und Schüler realitäts- und praxisnah unterrichten, standen Rede und Antwort. Ganz nach dem Motto „Feel the spirit“ führten Schüler durch ihre Abteilungen, für alle interessierten Jugendlichen war etwas dabei: Von Kfz bis Elektrotechnik und Robotik, von kreativer Innenraumgestaltung bis zur hochtechnologischen Präzisionstechnik und 3D-Virtual-Reality.

Nicht weniger als 3.500 Gäste sowohl aus der unmittelbaren, als auch der entfernteren Umgebung nahmen das Angebot an der größten Schule Österreichs an. „Viele kamen bereits vorinformiert und suchten noch Informationen innerhalb eines Clusters. Dabei folgten viele dem Umweltgedanken und kamen mit öffentlichen Verkehrsmitteln“, merkte Direktor Hannes Sauerzopf lobend an.

„Ich war beim Schnuppercamp und möchte nächstes Jahr in die Abteilung Holztechnik“, meinte etwa Hannah Dissauer aus Neunkirchen. Bildungsberater Georg Wymlatil hat die gute Nachricht parat: „Das Interesse für technische Ausbildung ist in den letzten Jahren stark gewachsen.“

