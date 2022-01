Mödlinger Elterverein Obmann Christian Hundegger: „Eine Schande“

NÖN: Wie geht es den Schülern der HTL nach dem vierten Corona-Semester?

Christian Hundegger: Die Stimmung der Schüler ist äußerst verhalten, wobei man eigentlich sagen kann: sie ist im Keller. Ich denke, alle sind deprimiert – Schülern als auch Lehrer. Vier Semester in einer solchen unsicheren Situation ist eine Langzeitbelastung, welche sich auch besorgniserregender Weise auf die Psyche auswirkt.

Eine Belastung ist auch die Matura. Bildungsminister Martin Polaschek, ÖVP, hat die Richtlinien für die Matura bekannt gegeben und daraufhin sehr viel Kritik geerntet. Wie beurteilen Sie dieses Thema?

Hundegger: Ich finde, die getroffene Regelung für die diesjährige Matura ist ein absoluter Zustand. Ich stehe in dieser Hinsicht vollkommen hinter den Schülern, welche sich ungerecht behandelt fühlen. Vor zwei Jahren, am 16. März 2020, hat der erste Lockdown begonnen. Bis dahin hat der Unterricht für die damaligen Maturanten normal stattgefunden und hier hat es Erleichterungen gegeben. Für die Maturanten, die aber mittlerweile das vierte Corona-Semester mit Distance Learning hinter sich haben, gibt es das nicht. Das kann ich nicht verstehen.

Sie schließen sich also der Kritik an?

Hundegger: Ich kann dazu nur sagen: ‚Musketier pack dein Schwert wieder ein.‘ Es benötigt hier das vom ehemaligen Bildungsminister Heinz Faßmann so oft angesprochene Fingerspitzengefühl, nicht das nun angewandte Gießkannenprinzip. Die Entscheidung ist meiner Meinung nach auch viel zu spät gefallen bzw. bekannt gegeben worden, das ist eine Schande.

Haben Sie als Obmann des Elternvereins der HTL versucht, hier Lösungen zu finden?

Hundegger: Ich habe mich an den Landeselternverband NÖ gewandt, aber da passiert absolut gar nichts. Meiner Ansicht nach ist das skandalös. In Wien schaut es anders aus, da passiert etwas. Ich stehe also ganz klar hinter den Schülern auch bei Streiks, denn es ist kein Streik gegen die Schule, sondern gegen diese Politik.

