Nachhaltige Exkursion nach Ecuador

„Es ist kaum zu glauben, was die Gruppe in 15 Arbeitstagen geleistet hat“, erzählt Baumeister Erhard Halmer, Lehrer und Obmann des EZA-Vereins, der seit vielen Jahren die Arbeitseinsätze der HTL Mödling im Ausland leitet und begleitet. „Die Arbeitsleistung der Gruppe entspricht dem Bau von drei bis vier Einfamilienhäusern“, illustriert der Baumeister die an sich schon beeindruckenden Zahlen. So wurden 6.500 Betonziegel, 4.000 Kilo Zement, 16 Kubikmeter Sand und 5.000 Kilo Baustahl größtenteils händisch verarbeitet, denn „die Mischmaschine ist gleich zu beginn der Arbeiten kaputt gegangen“, bedauert Nicolas, einer der Schüler. Daher musste der Beton, wie auf vielen Baustellen hierzulande händisch am Boden gemischt werden.

„Es ist fast ein bisschen wie beim Kuchenbacken“, schmunzelt Lukas, ein Absolvent der HTL Mödling, der mittlerweile an der TU Wien studiert: „Ich hoffe, dass wir mit unserer Arbeit einen Beitrag dazu leisten können, dass diese Kinder eine Perspektive auf ein besseres Leben bekommen“.

Alles in der Waage. Die Arbeiten am Kinderheim "Gogar San Christobal" gehen voran. Foto: Helmut Klauninger

Wofür der ganze Einsatz? Padre Helmut Nagorziansky, der seit rund 40 Jahren in der Region Daule, in der Küstenregion im Süden des kleinsten Andenstaates Ecuador lebt und arbeitet, engagiert sich als Priester in besonderer Weise für Menschen am Rand der Gesellschaft. Viele Kinder haben während der Pandemie ihre Eltern verloren oder konnten nicht mehr angemessen versorgt werden. Für sie hat Padre Helmut bereits während der Pandemie begonnen, das Kinderheim „San Christobal“ zu errichten.

Für 40 Kinder gibt es im Erdgeschoß bereits Plätze. Derzeit sind diese Zimmer das Quartier für die Jugendlichen der HTL Mödling, die während ihres Aufenthaltes für weitere 40 Kinder die Räume im Obergeschoß ausbauen. Sobald die Arbeiten beendet und die Zimmer der Österreicher-Gruppe geräumt sind, werden schon die ersten Waisenkinder einziehen. Geplant ist, auf dem zur Verfügung stehenden Gelände einen weiteren Bauteil nach demselben Muster zu errichten.

Heinz Cotutsca, Erhard Halmer und Pater Helmut Nagorziansky sind vom Arbeitsfortschritt begeistert. Foto: Helmut Klauninger

Durch die finanzielle Unterstützung der Aktion „Sei so frei“ der Katholischen Männerbewegung wird die HTL Mödling auch in den kommenden beiden Jahren im Sommer nach Ecuador zurückkehren können, um „an diesem großartigen Projekt weiterzubauen“, ist Helmut Klauninger, (Noch-)Pfarrer in Gänserndorf und bald in Schwadorf, als Mitinitiator des Ecuador-Projekts dankbar.