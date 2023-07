Der ehemalige Luftschutzbunker neben der Volksschule in der Karl-Renner-Straße hat ein neues Tor bekommen. HTL Mödling-Schüler der Abteilung Maschinenbau-Fahrzeugtechnik haben unter Anleitung von Fachlehrer Thomas Soretz, einem Guntramsdorfer, im Rahmen eines Schulprojektes eine Eisentüre gefertigt, die sich am Erscheinungsbild des Originals orientiert: „Wir haben Bildmaterial über damals gängige Standardtüren gefunden und das Bunkertor nach dieser Vorlage mit Nieten als Schweißpunkte nachgebaut.“ Soretz findet es gut, dass „mehrere Klassen in ihren Montagegruppen nach Zustimmung unseres Direktors im Unterricht eine Aufgabe für die Praxis umgesetzt haben: Dabei wurden Blechbiegearbeiten gemacht und das Schweißen praktiziert“.

Jürgen Gangoly, Obmann des KZ-Gedenkvereins Guntramsdorf / Wiener Neudorf, hatte die Idee zur Kooperation: „Wir haben mit Thomas Soretz und seinen Schülern mit der Fertigung von drei Figuren für einen Kreisverkehr im Ort bereits ein erfolgreiches Erinnerungsprojekt umgesetzt. Als klar war, dass wir ein neues Tor für den Bunker benötigen, habe ich erneuten Kontakt aufgenommen.“

Bunker als Highlight zeitgeschichtlicher Führungen

Der ehemalige Luftschutzbunker wurde vor zwei Jahren freigelegt, der Eingang war bislang nur mit einem provisorischen Holztor verschlossen. Nun ist das neue Tor installiert, die Klasse bestaunte ihr Ergebnis vor Ort und bekam sogleich eine Spezialführung durch den geschichtsträchtigen Ort. Gangoly ist froh, dass er nun „im Rahmen von Führungen mit interessierten Gruppen auch ins Innere der Anlage gehen kann: Der sogenannte Splitterschutz-Deckungsgraben wurde in den letzten Monaten vom KZ-Gedenkverein und der Gemeinde wieder zugänglich gemacht und ist mittlerweile eines der Highlights der zeitgeschichtlichen Führungen“.

Über den Sommer will Gangoly den Bunker mit Unterstützung freiwilliger Helfer räumen, die Installation einer Beleuchtungsanlage wird angedacht: „Nun können wir innen weitermachen. Unser Ziel ist es, im ehemaligen Bunker kleine Ausstellungen abzuhalten, dazu muss ein Raum auch bei Schlechtwetter begehbar sein.“

Soretz sieht eine „gute Verbindung zwischen dem Gedenkverein und der HTL: Mit unserer Hilfe bleibt nun noch besser erhalten, was sich im Ort abgespielt hat. Wir überlegen, jährliche Führungen mit den Abschlussklassen abzuhalten, um die Geschichte für die Jugend greifbar und interessant zu machen“.

Gratis-Führungen des KZ-Gedenkvereins durch Neu-Guntramsdorf, inklusive eines Besuches des Bunkers und des ehemaligen KZ-Geländes finden am 21. Juli und 1. September ohne Anmeldung, aber mit festem Schuhwerk jeweils von 10 bis etwa 13 Uhr statt. Treffpunkt: 10 Uhr, Badnerbahn-Station Neu-Guntramsdorf. Weitere Infos und Terminvereinbarungen für Gruppen unter

www.gedenkverein.at