Dinge, die die Welt besser machen können

Das „4Gamechangers Festival“ ist eine Mischung aus Symposium, Innovation & Entertainment Court und Musikfestival in der Marx Halle in Wien-Landstraße, bei dem Influencer, Rebellen, Visionäre und Gamechanger branchenübergreifend Zukunftsthemen diskutieren. Heuer ist auch die 4a der HTL Mödling Umwelttechnik bei dem Festival, das von 15. bis 17. Mai in Wien-St. Marx stattfindet, zu Gast. Denn die Firma Saubermacher lud eine Klasse ein, zumal auch Abfallwirtschaft und Umwelttechnik wichtige Themen sind, die in dem Festival besprochen werden.

Abteilungsvorständin Angelika Stark bedankte sich im Namen der Schülerinnen und Schüler für die Einladung, Andreas Kazda, Geschäftsführer des Mödlinger Saubermachers, wünschte den Jugendlichen „viel Spaß und interessante Gespräche vor Ort“. Auch Vizebürgermeisterin und Abfallwirtschaftsreferentin Franziska Olischer, ÖVP, bedankte sich „für die tolle Aktion und die enge Kooperation mit der Firma Saubermacher“.

4gamechangers.io

