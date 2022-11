Die 79 Jahre alte Lenkerin des Wagens dürfte den Einheimischen übersehen haben, teilte die Polizei per Aussendung mit. Der Schwerverletzte wurde per Notarzthubschrauber in das AUVA-Traumazentrum nach Wien-Meidling geflogen.

