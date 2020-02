Die Ausgangslage wäre ohnehin eindeutig gewesen, doch durch die Ausfälle von Julia Forizs, Carina Stockhammer und Barbara Eichhorn wäre ein Wiener Neustädter Sieg bei Hypo NÖ eine echte Sensation gewesen. Und die ersten Minuten in der Südstadt gehörten auch ganz eindeutig den Heimischen. Vor allem offensiv lief bei den Gästen wenig zusammen. Im Positionsangriff waren die Antal-Girls einfach zu einfallslos. Dazu kamen dann noch vermeidbare Passfehler im Spielaufbau. Für die einzigen Wiener Neustädter Ausrufezeichen in der ersten Viertelstunde sorgte Keeperin Reka Schneck, die mehrere spektakuläre Paraden im Eins-gegen-Eins zeigte. Dennoch stand nach 15 Minuten ein 10:2 auf der Anzeigentafel.

Hypo schaltet Gang zurück

"Danach haben wir ein bisschen nachgelassen und da hat man gesehen, dass Wiener Neustadt trotz den Ausfällen Qualität hat", schildert Hypo-Coach Fery Kovacs. Hypo agierte offensiv zu fahrig, ließ defensiv die Konzentration vermissen und Wiener Neustadt wurde selbstbewusster, kamen bis zur Pausensirene immerhin auf 16:10 heran und nahm durch einen verwandelten Siebenmeter von Anna Schuster auch ein Erfolgserlebnis mit in die Pause.

Nur noch vier Neustädter Tore

In der Halbzeit rüttelte Kovacs seine Mannschaft wieder auf. "Wir waren in der zweiten Hälfte wieder konzentriert, so ist es dann doch noch eine klare Angelegenheit geworden", musste Kovacs nicht mehr zittern. Das lag vor allem daran, dass Wiener Neustadt an diesem Tag im Positionsangriff einfach keine Mittel fand. Der Kreis und der Flügel waren kaum ein Faktor. Die Würfe aus dem Rückraum gingen über das Tor oder fielen harmlos aus, so begann der zweite Durchgang mit einem 8:0-Lauf von Hypo. Wiener Neustadt brauchte knapp 14 Minuten für einen weiteren Treffer, insgesamt gelangen den Gästen in den zweiten 30 Minuten nur vier Tore. Endstand - 34:14.