Das Lokale hervorheben: Regionalkampagne im Bezirk Mödling

Vor knapp zwei Monaten startete die branchenübergreifende Regionalitätskampagne #ichkauflokal der Wirtschaftskammer Niederösterreich. Seit dem Start haben sich im Bezirk Mödling bereits 124 NÖ Unternehmen als Partner der Kampagne registriert. WKNÖ-Bezirksstellenobmann Martin Fürndraht ist hocherfreut: „Die große Unterstützung zeigt, wie wichtig Regionales für unsere Betriebe ist. Genau das ist das Ziel unserer mehrjährig angelegten Kampagne.“

„Das Einkaufen in lokalen Geschäften ist von großer Bedeutung für mich.“

Man hoffe dadurch, auf die Wichtigkeit des lokalen Konsums aufmerksam zu machen, die Vielfalt der NÖ Betriebe aufzuzeigen und so den blau-gelben Wirtschaftsstandort nachhaltig zu stärken. „Denn Einkaufen in der Region belebt die Ortskerne, bringt uns Lebensqualität und sichert Arbeitsplätze“, betont Fürndraht.

Nicole Geil vom Goldschmiede-Atelier in der Brühler Straße in Mödling ist eine der #ichkauflokal-Unterstützerinnen und beging das Jubiläum als 110. registrierter Betrieb aus dem Bezirk Mödling: „Das Einkaufen in lokalen Geschäften ist von großer Bedeutung für mich.“

Die Anmeldung als Partnerbetrieb ist für jedes niederösterreichische Unternehmen möglich.

ich-kauf-lokal.at/partnerbetrieb

