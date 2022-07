Hennersdorfer Bürger reden mit bei Neugestaltung der Hauptstraße

Werbung

Die Hauptstraße in Hennersdorf ist in die Jahre gekommen und muss saniert werden. Bürgermeister Thaddäus Heindl, ÖVP, erklärt: „Die Hauptstraße ist derzeit eine Durchzugsstraße und zerteilt unsere Gemeinde. Die notwendige Sanierung möchten wir nun nutzen, die Straße unter breiter Einbindung der Hennersdorferinnen und Hennersdorfer so zu planen und umzubauen, um den vielen Wünschen der Bürger gerecht zu werden.“

Die Planung und die Bürgerbeteiligung werden durch das Büro consens durchgeführt, das sich auf innovative Mobilitätskonzepte spezialisiert hat.

Das Bürgerbeteiligungsverfahren wurde bereits gestartet und funktioniert folgendermaßen: „Jeder Haushalt hat bereits eine ‚Dialogkarte‘ erhalten, um Ideen, derzeitige Probleme und Wünsche zu übermitteln. Dies ist ein erster Schritt zur Planung. Bis zum Herbst wird ein Projektentwurf entstehen, der mit den Bürgerinnen und Bürgern dann diskutiert wird“, erklärt der verantwortliche Gemeindevorstand Klaus Steininger, ÖVP.

Bürgermeister Heindl bestätigt: „Wir haben bereits Fragebögen, die retourniert werden. Nachdem diese online und analog übermittelt werden, kann ich noch keine aktuellen Zahlen über die Rücklaufquote nennen. Das Büro consens sammelt alle Dialogkarten und wertet die Ergebnisse aus.“

