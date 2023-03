Gesprächsbedürfnis der Jugendlichen enorm gestiegen

Auch, wenn bald alle Corona-Maßnahmen gefallen sein werden. Was bleibt, sind die seelischen Wunden – vor allem bei Jugendlichen. Das bestätigen Martina Niederreiter, Sozialarbeiterin, Mediatorin und fachliche Leiterin des WAGGON (Jugendberatung am Bahnhofplatz Mödling) und Bernhard Kuri, Diplomsozialarbeiter und Fachlicher Leiter von MOJA (Verein für Jugendarbeit im Bezirk Mödling mit Sitz in Wiener Neudorf).

„Das Gesprächsbedürfnis ist enorm hoch“, spricht Kuri aus der Praxis. „Die psychischen Diagnosen haben deutlich zugenommen“, ergänzte Niederreiter, die auch als Schulsozialarbeiterin in mehreren Mittelschulen gefragt ist. Vielerorts seien während der Lockdowns die Familiensysteme zusammengebrochen, Freundschaften abgerissen, just in der nicht einfachen Phase des Lebens, der Pubertät, „fühlen sich die Jugendlichen vereinsamt“.

Sprechstunden in Schule sind ausgebucht

Vor Corona hätten etwa fünf Schülerinnen und Schüler pro Tag das Gesprächsangebot in Anspruch genommen: „Jetzt sind es bis zu 20. Und es gibt oft Wartezeiten bis zu drei Wochen.“ Ihr Appell an die politischen Verantwortlichen: „Die Schulsozialarbeit gehört dringend gestärkt. Finanziell und personell.“

Alles in allem Anzeichen dafür, dass sich eine Spirale zu drehen beginne. „Der Umgang mit den Emotionen ist für viele schwierig geworden. Ein mögliches Ventil kann Gewalt sein. Wir erkennen auch hohe Perspektivlosigkeit“, berichtet Kuri. „Entscheidende Entwicklungsprozesse konnten nicht stattfinden, die man in der Jugend gerade im Zwischenmenschlichen lernt. Und jetzt gerät man noch dazu von einer Krise in die nächste. Zuerst Corona, dann der Ukraine-Krieg, die Klimakrise.“ Immer offensichtlicher werden aber auch Fragen wie: „Wir dürfen wieder raus, was mache ich mich meiner Zeit? Wie nütze ich den öffentlichen Raum? Wo ist mein Platz?“

Jugendliche haben Vertrauen in die Angebote

Sowohl Niederreiter als auch Kuri stehen gemeinsam mit ihrem Team mit Rat und Tat zur Seite, sind froh, dass „die Jugendlichen viel Vertrauen in unsere Angebote haben und uns viele Gemeinden unterstützen, weil sie sich unserer Stärken bewusst sind und wissen, dass es uns braucht. Wir sind jedoch keine Wunderwuzzis“, macht Kuri deutlich, „aber wir können in vielen Fällen helfen“. Er ist davon überzeugt, dass so manches Gespräch in den Jugendberatungsstellen „Vandalismus und Kriminalität vorbeugen kann“.

Im Bereich MOJA wurden im Vorjahr etwa 5.000 Kontakte registriert, im WAGGON am Mödlinger Bahnhofplatz gab es 1.100 Gespräche. Eine Neuerung kommt auf die MOJA-Gemeinde zu: Durch die Friedhofserweiterung wird das Büro in der Wiener Neudorfer Friedhofstraße demnächst in die Parkstraße gegenüber der alte Feuerwehr verlegt. Die Anlaufstelle wird nach Abriss des alten Standortes, bis eine dauerhafte Lösung etabliert ist, mit dem MOJA-Bus aufrechterhalten.

