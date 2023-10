Abschied von Professorin Yasue Wada in Perchtoldsdorf

Ihr Studium hat Yasue Wada unter anderem bei Prof. Karl Hudez (1904-1995), dem einstigen Studienleiter der Wiener Staatsoper, absolviert, der sie auch mit Perchtoldsdorf bekannt gemacht hatte. Prof. Wada unterrichtete viele Jahre am Konservatorium der Stadt Wien, heute Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien, Gesang. Die 1935 in Tokio geborene fühlte sich der Pflege des Liedgutes von Hugo Wolf und dem „singendem Klavierton“ in besonderer Weise verpflichtet. Durch ihre internationalen Meisterkurse hat sie das ehemalige Domizil Wolfs in der Brunnergasse 26 in Perchtoldsdorf zu einem Ort der Begegnung von jungen Künstlerinnen und Künstlern aus aller Welt, insbesondere jenen aus Japan, gemacht. Professorin Yasue Wada fühlte sich der Kultur in Perchtoldsdorf und auch Mödling abseits der Musikpflege besonders verbunden und wurde von der Marktgemeinde Perchtoldsdorf 2005 mit der Kulturmedaille in Gold ausgezeichnet. In der Franz Schmidt-Musikschule trägt seit 2013 einer der Unterrichtsräume ihren Namen.