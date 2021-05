Als im heurigen Februar die engagierte Obfrau des Mödlinger Künstlerbundes Renate Laimgruber ganz plötzlich aus dem Leben gerissen wurde, war die Trauer groß. Sie hatte sich immer mit Tat- und Überzeugungskraft für den Mödlinger Künstlerbund eingesetzt. Ein besonderes Anliegen waren ihr immer junge Menschen, die sie auf ihrem künstlerischen Weg unterstützen wollte.

Ihre Idee war es, im Künstlerbund eine eigene Jugendsektion aufzubauen. Diesen Traum konnte sie leider nicht mehr umsetzen.

„Es war uns von Anfang an wichtig, Renate Laimgruber ein ehrendes und bleibendes Andenken zu bewahren, das ihrer Person und ihrem Engagement gerecht wird“, unterstreicht Kulturstadtrat Stephan Schimanowa, SPÖ, „deshalb hat der Gemeinderat der Stadtgemeinde Mödling beschlossen, einen Gedächtnispreis in ihrem Namen zu stiften.“

Der Preis ist mit 3.000 Euro dotiert und soll junge Künstlerinnen und Künstler bei der Umsetzung ihrer Ideen und Projekte unterstützen. „Eine großartige Idee, mit der Renate Laimgruber ganz sicher viel Freude gehabt hätte. So bleibt ihr Name untrennbar mit der Kulturstadt und den nachkommenden Kunstschaffenden verbunden“, ist Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP, überzeugt.

Teilnahmeberechtigt sind Jugendliche, junge Erwachsene sowie Jugendgruppen und -vereine zwischen 16 und 27 Jahren, die in der Stadt Mödling wohnen oder tätig sind bzw. deren Sitz sich in der Stadt Mödling befindet. Es können alle Arten von Projekten eingereicht werden, bildnerische ebenso wie musikalische und andere. Mitglieder des Künstlerbundes sind nicht nur in der Jury vertreten, sondern werden die Projekte auch fachlich begleiten.

Das Konzept wurde in Absprache mit Laimgrubers Lebensgefährten entwickelt.

„Als Künstlerbund freuen wir uns sehr über die Initiative der Stadtgemeinde, zum einen, um Jugendliche zu unterstützen, zum anderen, um unsere verstorbene Obfrau zu würdigen“, erklärt der interimistische Obmann des Künstlerbunds Otto Husinsky.