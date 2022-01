102-Jährige Herta Muschik: „Lebenswert ist sie, diese Gegend“

Herta Muschiks Mann ist früh verstorben, weshalb sie sich früh um berufliche Angelegenheiten kümmern musste und jahrelang Putzereien in Wien geführt hat. Geistig ist die 102-Jährige immer noch sehr gut beisammen, interessiert sich für alles, versucht, Zeitung zu lesen und verfolgt die Nachrichten. Sie hat eine 24-Stunden-Betreuung, mit der sie jeden Tag eine Runde geht. Muschik hatte vier Kinder, drei Söhne, eine Tochter, wobei die Söhne alle schon gestorben sind – sieben Enkel und fünf Urenkel.

NÖN: Wie haben Sie dieÜbersiedlung in die Südstadt erlebt?

Herta Muschik: Als wir 1966 in die Südstadt gezogen sind, wurden auch die Häuser rundherum sehr rasch hochgezogen. Ich kann mich erinnern, dass es stark gestürmt hat, es hat alle Fenster eingedrückt, wir haben alle neu bekommen.

Wo sind Ihre Lieblingsorte?

Muschik: „Ich bin Katholikin und nach wie vor sehr gerne in die Kirche. Dann hab ich ganz gern vorne das Neugebaute in der Südstadt (Südstadt-Arkade, Anm.). Die Ärzte, die Apotheke in einem, das ist sehr praktisch. Nur bei den Geschäften – da geht mir der Wallner (Orthopädie & Bandagist, Anm.) schon sehr ab, der nach Wiener Neudorf gezogen ist. Von den Kaffeehäusern höre ich nur Gutes. Auch die Post von früher geht mir ab: Sie war fast rund um die Uhr offen und es gab auch eine Postsparkasse.“

Was schätzen Sie an derSüdstadt im Besonderen?

Muschik: „Die Südstadt ist eine wunderbare Gartenstadt. Auch jetzt, wenn es kahl ist, ist sie durchwachsen von Laubbäumen und vielen Nadelbäumen, also sie schaut immer irgendwie schön aus. Und ansonsten sind es auch die sozialen Dinge, die ich hier sehr schätze – die Sportplätze, die damals eingerichtet worden sind, der kleine Berg, der Rodelberg ist wunderbar – unsere Kinder, als sie klein waren, konnten dort Ski fahren lernen und rodeln. Lebenswert ist sie, diese Gegend. Ich möchte nirgendwo anders wohnen.“

Was vermissen Sie?

Muschik: „Den 360er zum Beispiel, alles was Verbindung nach Wien hinein ist, nach Wiener Neustadt, das ist immer gut, das ist immer verbesserungswürdig.“