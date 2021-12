Ex-Ministerin Gabriele Heinisch-Hosek: Abschied auf Raten

NÖN: Sie haben als ausgebildete Pädagogin in Ihrer politischen Karriere nahezu alle Funktionen durchlaufen: Gemeinderätin, Landesrätin, Ministerin, Bundesfrauensprecherin. Wie sind Sie in die Politik gekommen?

Gabriele Heinisch-Hosek: Ich war 18 Jahre lang Lehrerin, einen Großteil davon an der Schwerhörigenschule in Wien. Durch meine Tätigkeit bei den Kinderfreunden habe ich in die Politik geschnuppert und mich quasi Mitte der 1980er-Jahre bei den Guntramsdorfer SPÖ-Frauen eingeladen. 1990 wurde ich in den Gemeinderat gewählt.

Was war die interessanteste Polit-Aufgabe?

Heinisch-Hosek: Die aufregendste Aufgabe war sicher die Zeit als Ministerin. Die sieben Jahre sind so schnell vergangen wie sonst keine. Auch die Funktion als Bundesfrauenvorsitzende hatte ihren Reiz. Ich erinnere mich zum Beispiel an viele Gespräche mit Bürgermeistern aus dem Bezirk Mödling, bei denen ich um Unterstützung des Vereines Kassandra gebeten habe. ,Sind denn da auch Frauen aus unserer Gemeinde dabei?‘, habe ich oft gehört.

Froh, aktuell nicht Bildungsministerin zu sein?

Heinisch-Hosek: Durchaus. Allerdings war meine Ära als Bildungsministerin auch nicht einfach. Es war ein langer und harter Weg, die Zentralmatura und die Schulautonomie auf Schiene zu bringen. Themen, die teilweise durch eigene Fehler und heftigen Gegenwind der Lehrerinnen und Lehrer geprägt waren. Ich war immer mit Herzen Pädagogin und habe geglaubt, dass vor allem die Autonomie von vielen mitgetragen werden würde.

Wie lange werden sie noch politisch in einer Funktion aktiv sein?

Heinisch-Hosek: Ich bereite seit drei Jahren meinen Rückzug vor. Ich habe heuer den Frauen-Bundesvorsitz an Eva Maria Holzleitner übergeben und bin aus dem SPÖ-Bezirksparteivorstand ausgeschieden. Bei den nächsten Nationalratswahlen – wann immer sie sind – werde ich nicht mehr kandidieren.

Wird man Sie vielleicht als Pensionistenverbands-Bezirksobfrau sehen?

Heinisch-Hosek: Nein, man kann politisch bleiben, ohne eine politische Funktion auszuüben.