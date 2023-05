Heinz Nußbaumer: „Ich war ein Glückskind“

Der Hinterbrühler Journalist und Publizist Heinz Nußbaumer wurde in der Vorwoche mit dem „Hans-Ströbitzer-Preis“ für sein Lebenswerk ausgezeichnet - mehr darüber im Landesteil. Nußbaumers Lebenswerk anlässlich seines nahen 80. Geburtstages (16. Juli) zu skizzieren, ist in komprimierter Form ein Ding der Unmöglichkeit. Facetten- und ereignisreich gestaltete sich sein Leben im Rahmen seiner journalistischen Tätigkeit unter anderem für den Kurier, die Furche, den ORF, bemerkenswert seine Tätigkeit als Kommunikationschef der Präsidentschaftskanzlei unter den Bundespräsidenten Kurt Waldheim und Thomas Klestil. Nachhaltig wirkte sein Engagement für das SOS-Kinderdorf. In den Reihen der Persönlichkeiten, denen er begegnete finden sich der Schah von Persien, Reagan, Gorbatschow, Indira Gandhi, Thatcher, Brandt, Kohl, Kardinal König, Arafat, Kissinger, der Dalai Lama und Papst Johannes XXIII.

Welche Persönlichkeiten haben seinen Lebensweg am meisten geprägt? „Kardinal König, Hugo Portisch, Hermann Gmeiner und Heinrich Harrer, jeder von ihnen hat mir ein Stück Weltoffenheit geschenkt. Richtungsweisend war aber auch die Bekanntschaft mit Bruno Kreisky, durch ihn habe ich die palästinensische Sache entdeckt, und ich durfte da Briefträger sein.” Natürlich habe er seinem “journalistischen Vater” Hugo Portisch, der ihn in die Außenpolitik holte, „ unendlich viel zu verdanken: Ich war dort sein Kind, seine Schöpfung”.

Rückblickend ist Nußbaumer „voller Dankbarkeit, ich war ein Glückskind. Aber es bleibt auch die Erkenntnis, wie schnell die Weisheiten von gestern eine Patina-Schicht anlegen und an Relevanz verlieren. Für meinen Lebensfreund Hugo Portisch war schon immer klar: Wir dürfen nicht wie ergraute Indianerhäuptlinge am Lagerfeuer sitzen und von unseren vergangenen Heldentaten schwärmen. Dieser Rat veraltet sicher nicht”.

