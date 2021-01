Primarius Polys Polydorou (56), seit 2018 Leiter der Abteilung „Innere Medizin“, seit Jänner Nachfolger von Burghard Plainer als Standortleiter des Landesklinikums Mödling, stammt aus der zypriotischen Hauptstadt Nikosia, kam nach Österreich, um Medizin zu studieren und wurde 1992 österreichischer Staatsbürger. Polydorou ist verheiratet, hat einen 2-jährigen Sohn und lebt in Wien.

NÖN: War es immer schon Ihr Wunsch, Mediziner zu werden?

Polys Polydorou: Nach der Matura in Nikosia habe ich meinen Militärdienst, annähernd drei Jahre, absolviert. Ich bin in einer Mediziner-Familie aufgewachsen, Medizin war für mich daher ein Lebensstil, sodass kein anderer Beruf infrage kam. Aufgrund dessen, dass es in meiner Herkunftsheimat keine medizinische Fakultät gab, habe ich schnell die Entscheidung getroffen, in Österreich zu studieren. Grund dafür war das hohe Niveau der medizinischen Ausbildung in Österreich, zwei meiner Großonkel haben Anfang des 20. Jahrhunderts ebenfalls in Österreich studiert.

Warum haben Sie die Spezialisierung als internistischer Facharzt vorangetrieben?

Polydorou: Die Innere Medizin ist für mich subjektiv gesehen die Königsdisziplin der Medizin. Vor dem Studium und auch währenddessen gab es nie Zweifel, meinen Traum, Facharzt für Innere Medizin zu werden, zu verwirklichen.

Wie kam es dazu, dass Sie Ihren Turnusdienst im Landesklinikum Baden absolviert haben?

Polydorou: Da ich in der Zeit des Wartens auf einen freien Turnusarztplatz auch in Baden gewohnt habe, habe ich das Angebot für meine Ausbildung zum Arzt der Allgemeinmedizin aus Baden erhalten. Nach dem Abschluss meines Turnus habe ich weiterhin in der Abteilung für Innere Medizin in Baden als Arzt für Allgemeinmedizin gearbeitet und auf eine Ausbildungsstelle zum Facharzt für Innere Medizin gewartet. Als fertiger Facharzt der Inneren Medizin absolvierte ich die zwei Zusatzfächer Nephrologie und Geriatrie und beendete meine Laufbahn in Baden in der Funktion als erster Oberarzt und Stellvertreter von Primarius Johann Pidlich.

Ihr Vorgänger als Standortleiter, Burghard Plainer, wollte erst dann in Pension gehen, wenn der Neubau des Landesklinikums Mödling fertig ist. Das ist geglückt, das Großprojekt ist fertig. Welche Schwerpunkte wollen Sie in den nächsten Jahren setzen?

Polydorou: Ich versuche, die Aufgaben und Herausforderungen, vor allem in der Corona-Krise, zum Wohle der Patienten und Mitarbeiter zu bewerkstelligen. Eines meiner vorrangigen Projekte wird die ,Akutgeriatrische Tagesklinik’ sein, als Vorstufe zur weiteren akutgeriatrischen Gesamtversorgung im Norden der Thermenregion. Außerdem ist der Aufbau eines Stoffwechselzentrums mit Schwerpunkt Zuckerkrankheit geplant.

Die Betreuung von Corona-Patienten bleibt eine Herausforderung. Gibt es unter ihrer Leitung diesbezüglich Änderungen, was den Krisenplan betrifft?

Polydorou: In diesen herausfordernden Zeiten müssen fast täglich Entscheidungen getroffen werden. Auf der einen Seite gibt es täglich neue Herausforderungen, die akut und lokal am Standort Mödling bewältigt werden müssen. Auf der anderen Seite wird die Gesamtsituation der Landeskliniken in der Thermenregion wöchentlich evaluiert, entsprechende Lösungen zur Umsetzung werden erarbeitet. Die Kapazität der Intensivbetten wurde der aktuellen Lage angepasst, um die bestmögliche Versorgung unserer Patienten zu gewährleisten. Stationäre orthopädische Aufnahmen sind derzeit aufgrund der Umstrukturierungen im Rahmen der Corona Krise im Landesklinikum Mödling nur in akuten Situationen möglich, ambulante Begutachtungen finden weiterhin statt.

Wie stehen Sie zur Impfung gegen Covid?

Polydorou: Ein klares Ja, da die Impfung eine große Chance ist, diese Viruskrise bald bewältigen zu können.

Wann, glauben Sie, wird wieder Normalität herrschen?

Polydorou: Grundvoraussetzung ist sicherlich die Bereitschaft der Bevölkerung, sich impfen zu lassen. Ich gehe davon aus, dass auch die notwendigen Impfdosen demnächst für alle zur Verfügung stehen werden. Ich freue mich wieder auf Reisen, Konzert- und Theaterbesuche.