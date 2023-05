„Wir brauchen einen Einigungsparteitag“

NÖN: Angesichts des (Drittel-)Ergebnisses: Hat aus Ihrer Sicht die Befragung etwas gebracht bzw. bewirkt?

Hannes Weninger: Die Mitglieder entscheiden zu lassen statt im Hinterzimmer zu mauscheln, war die einzig richtige Entscheidung. 75 Prozent Teilnahme ist sensationell, zeigt sowohl von großem Interesse und einer organisatorisch perfekten Durchführung.

Kam das doch tolle Babler-Ergebnis für Sie überraschend?

Weninger: Überrascht hat mich die fast gleich hohe Zustimmung für alle drei Kandidaten.

In welcher Situation sehen Sie die SPÖ aktuell?

Weninger: Personaldiskussionen wird es immer wieder geben, in allen Parteien und auf allen Ebenen. Ich hätte gerne darauf verzichtet, sehe aber auch steigendes Interesse an der SPÖ. 301 neue Mitglieder im Bezirk Mödling hat bis jetzt keine Werbeaktion gebracht.

Ist die aktuelle Lage in der Bezirkszentrale großes Thema? Gehen diesbezüglich viele Anrufe, Anfragen ein? Was interessiert die Mitglieder am meisten?

Weninger: Vor Beginn der Mitgliederbefragung liefen die Telefone heiß, weil sich hunderte Menschen über einen SPÖ-Beitritt informiert haben. Unsere beiden Mitarbeiterinnen Conny Rausch und Konstanze Flamm haben rund um die Uhr Daten eingegeben und Mitgliedsbücher zugestellt. Viele rufen auch an, teilen uns ihre Meinung mit und wollen Infos. Es ist ganz schön 'was los in der Bezirksgeschäftsstelle.

Was muss getan werden, damit die SPÖ wieder zu alter Stärke - vor allem bei Wahlen - zurückkehrt?

Weninger: Alte Stärke? Unser Auftrag bleibt, sich für diejenigen einzusetzen, die sich nicht alles selbst richten können. Kommunikation, Organisation und Diskussionskultur funktionieren heute nicht mehr mit den Methoden der 80er-Jahre. Ohne auf unser älteres Wählerpotenzial zu verzichten, müssen wir der Jugend neu Mitarbeitsformen anbieten. Das funktioniert bei der Sozialistischen Jugend im Bezirk bereits hervorragend.

Sie sind einer von vier Delegierten aus dem Bezirk Mödling für Linz. Mit welcher Erwartungshaltung fahren Sie dort hin? Wird es nach der Kampfabstimmung Einigkeit geben oder werden die Gräben noch tiefer?

Weninger: Wir brauchen einen Einigungsparteitag. Ich erwarte offene Debatten, klare Entscheidungen, ein Ende der öffentlichen Querschüsse und eine Aufbruchstimmung.

Was muss der Neue können, welches Programm muss er in petto haben?

Weninger: Der neue Vorsitzende muss mit klaren Inhalten, einem neuen Team und kämpferischem Auftreten begeistern. Das traue ich beiden Kandidaten zu.

