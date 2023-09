Jubiläum für Hans Stefan Hintner: Seit 20 Jahren Stadtchef in Mödling

NÖN: Hätten Sie sich am 26. September 2003 gedacht, dass Sie am 26. September 2023 immer noch Bürgermeister sind?

Hans Stefan Hintner: Nein. Denn man weiß nie, wie Wahlen ausgehen. Das gilt ja nicht nur für mich, sondern für alle, die sich demokratischen Wahlen stellen.

Zurückblickend: Wie war der Einstieg für Sie? Gab’s Unterstützung, gab’s einen geordneten Übergang?

Hintner: Der Einstieg ist mir durchaus leichtgefallen. Ich war zum einen immer ein politischer Mensch – ich bin mit 17 der Jungen Volkspartei beigetreten -, zum anderen habe ich die handelnden Personen sehr gut gekannt. Und nicht zu vergessen, dass ich seit 1998 bereits Landtagsabgeordneter war. Diese Funktion als Schnittstelle zwischen Land und Stadt hat mir natürlich sehr geholfen. Vollkommen neu war für mich die Frage der Gemeindeverwaltung. Dank der Unterstützung der maßgebenden Personen war die Einarbeitungszeit sehr kurz.

Gab es in diesen zwei Jahrzehnten Situationen, in denen Sie sich gedacht haben: Warum tue ich mir das noch an?

Hintner: Ganz ehrlich – immer wieder. Es ist eben im politischen Leben so, dass es sehr selten vorkommt, dass man hört: Gut gemacht. Es überwiegen die Stimmen jener Personen, die Kritik üben und ihre Befindlichkeiten äußern.

Was waren die ersten großen Themen, mit denen Sie als Bürgermeister konfrontiert wurden?

Hintner: Damals war die Umsetzung des Projekts City Center Mödling aktuell. Inklusive der Frage, wie es rund um die Park&Ride-Anlage in der Thomas Tamussino-Straße weitergeht. Der zweite Themenkomplex war der Krankenhausneubau und die künftige Fächerverteilung zwischen Mödling und Baden.

Was hätten Sie - im Nachhinein betrachtet - doch gerne anders gemacht?

Hintner: Mir fällt nicht wirklich etwas ein, denn mir war und ist es immer ein Anliegen, Entscheidungen möglichst im Konsens herbeizuführen. An wesentliche Kampfabstimmungen, um unbedingt ein Projekt durchzubringen, kann ich mich nicht erinnern.

26. September 2003: Hans Stefan Hintner folgt Harald Lowatschek als Bürgermeister nach. Foto: Archiv Stadtgemeinde Mödling

Wie viel Hans Stefan Hintner steckt in Mödling?

Hintner: Ich denke, sehr viel. Ich hatte das Privileg, ein schönes Erbe von Harald Lowatschek und seinem Team antreten zu dürfen. Mein Credo war, Mödling in eine neue Gründerzeit zu führen. Es ist sehr vieles gelungen: City Center Mödling, Krankenhausneubau, Hauptstraßenumgestaltung, Hyrtlplatz neu, Biomassewerk, Kirchenplatz, Renovierung der Dreifaltigkeitssäule, Neugestaltung der Gründe der ehemaligen Gendarmeriezentralschule, Kindergarten Quellenstraße, Gymnasium Keimgasse, Europahalle, Neubau des Pflege- und Betreuungszentrums, die Verlegung des Weinfestes in den Museumspark bis hin zur Weihnachtsbeleuchtung von der Wiener Straße bis in Zentrum. Das alles halte ich prägend für die Infrastruktur Mödlings. Worunter ich in gewisser Weise leide, ist, dass wir - aus touristischer Sicht gesehen - abseits der Hauptverkehrsstraßen liegen. Wir sind keine Frequenzstadt, man muss Mödling bewusst anfahren, um die Stadt zu entdecken. Aber die Gäste, die zu uns kommen, sind begeistert. Und auch das ist für mich Bestätigung, dass die Lebensqualität in Mödling passt.

Dennoch gibt es immer wieder Kritiker, denen die Bautätigkeiten in Mödling ein Dorn im Auge sind.

Hintner: Wir halten am Grundsatz von Mödling als Gartenstadt fest, haben 7.000 Quadratmeter Bauland eingespart und sind seit Jahrzehnten Mitglied der Wienerwald-Deklaration. Und ich bleibe dabei, weil es doch immer wieder zu Bürgerprotesten kommt: Es gibt ein Baurecht. Deshalb ist es das Recht des Besitzers, sein Grundstück so zu bebauen, wie es das Gesetz vorsieht. Manchmal habe ich den Eindruck, dass einige denken, ihre Baugenehmigung sei die letzte gewesen. Der Bürgermeister als Baubehörde erster Instanz hat sich an das Gesetz zu halten.

Zwei große Projekte werden mit der Ära Hans Stefan Hintner offensichtlich nicht mehr in Verbindung gebracht werden: Das Haus der Kunst und die Erweiterung des Gemeindeamts - die Räumlichkeiten des ehemaligen Finanzamts liegen seit dem Kauf im Jahr 2014 nach wie vor brach.

Hintner: Es ist so, dass nicht immer alles nach Wunsch verläuft. Mein Ziel wäre gewesen, den nach der Eröffnung des Standorts Quellenstraße stillgelegten Kindergarten in der Brühler Straße als Haus der Kunst zu nutzen, da unser kulturelles Erbe riesengroß ist. Jetzt ist die Betreuungsoffensive für Kinder ab 2 Jahren dazugekommen, für die wir Platz brauchen werden. Zudem benötigt das Eltern-Kind-Zentrum derzeit die Räumlichkeiten vorübergehend als Ersatzquartier. Wenn ich mich zwischen einem Haus der Kunst und einem Haus für Kinder entscheiden muss, dann fällt meine Entscheidung ganz klar zugunsten der Kinder aus. Beim Gemeindeamt bin ich eher zurückhaltend, weil diese Forderung nicht von mir gekommen ist. Ein modernes Gemeindeamt kostet viel Geld. Grundsätzlich lautet mein Credo - und ich sage es plakativ: Solange wir nicht imstande sind, alle Schlaglöcher auf Gemeindestraßen zu sanieren, sollte die Bürokratie vorsichtig sein, sich Schlösser zu bauen.

Wird es ein 21. Jahr Hans Stefan Hintner geben?

Hintner: Aktueller Stand der Dinge ist, dass ich 2025 nicht mehr bei den Gemeinderatswahlen kandidieren werden. Es wäre natürlich wünschenswert, wenn es schon potenzielle Nachfolger geben würde und sich jemand länger einarbeiten könnte. Noch ist keine Entscheidung gefallen. Es gibt in der Mödlinger Volkspartei mehrere Personen, die diese Funktion ausüben könnten, man muss aber wissen, dass alles gut überlegt sein will. Sich für die Tätigkeit als Bürgermeisterin oder Bürgermeister zur Verfügung zu stellen, ist – und da spreche ich auch Erfahrung - ein Schritt, der für das eigene Leben kein leichter ist. Vor allem in Mödling, einer Stadt, in der es keine absoluten Mehrheiten gibt und wo Zusammenarbeit gefragt ist.