Wiener Neudorf: Gemeinde ist kommunikativ

Werbung

Die Akademie der Kultur.Region.Niederösterreich zeichnete die ersten Absolventinnen und Absolventen des Lehrgangs „Kommunale Kommunikation“ aus. Neun Module mit Vortragenden aus der Medien- und Werbewelt – darunter NÖN-Chefredakteur Walter Fahrnberger – standen am Programm: von den Grundlagen der Kommunikation über die Arbeit an der Gemeindezeitung und am Social-Media-Auftritt bis hin zu Fachschwerpunkten zu Fotos, Videos, Websites, Newsletter und Präsentationen sowie dem Umgang mit dem geschriebenen Wort.

„Das Handwerk professioneller Kommunikation kennenzulernen ist besonders für die Gemeinden unschätzbar wichtig, weil die professionelle Informationskultur das Um und Auf ist, um mit den Bürgerinnen und Bürgern wertschätzend und auf Augenhöhe zu kommunizieren“, fasste Lehrgangsleiter Wolfgang Gramann zusammen.

Heidelinde Gaganas, für die Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde verantwortliche, hat „vom Kommunikationslehrgang mit seinen hochkarätigen Vortragenden in meiner Arbeit sehr profitiert. Viele der übermittelten Inhalte konnte ich direkt in die Praxis umsetzen.“

Der Start des nächsten Lehrgangs ist für 2023 geplant.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.