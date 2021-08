Der Termin, an dem der Impfbus des Landes Niederösterreich seinen Halt in Guntramsdorf macht, wurde bereits am 5. August zwischen Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig und Bürgermeister Robert Weber, beide SPÖ, bei einem Arbeitsgespräch im Rathaus vereinbart.

Am Freitag vergangener Woche war es dann so weit und insgesamt nutzten 117 Menschen dieses niederschwellige Angebot vor dem Rathaus, um sich ohne Voranmeldung gegen Covid-19 immunisieren zu lassen.

Vize-Bürgermeister Niki Brenner, SPÖ, freut sich, dass viele Menschen das unkomplizierte Angebot angenommen haben: „Mit 117 Impfungen können wir sehr zufrieden sein. Der Aufwand des Landes NÖ, der Gemeinden und der vielen Mitarbeiter ist ja nicht gerade gering.“

Für die Gemeinde stellt die Aufstellung des Impfbusses ein zusätzliches Service dar, das gut in die Test- und Impfstrategie von Guntramsdorf passt, findet Amtsleiter Willi Kroneisl: „Als Gemeinde sind wir seit Beginn der Corona-Pandemie darum bemüht, ausreichend Möglichkeiten zum Testen und zum Impfen anzubieten. Damit wollen wir für unsere Bürgern möglichst unbürokratische Zugänge schaffen und so die Test- wie auch die Impfbereitschaft steigern. Der Impfbus des Landes ist aus meiner Sicht eine erfolgreiche Aktion.“

In Guntramsdorf haben aktuell rund 6.200 Personen die Erstdosis für die Covid-19 Immunisierung erhalten. Vollimmunisiert sind exakt 6.081 Personen aus dem Ort, was einem Prozentsatz von 65,9 entspricht.