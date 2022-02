Aus für Laxenburger Landesimpfzentrum

Der große Impfansturm ist vorüber, deshalb wird das Landesimpfzentrum in Laxenburg mit jenem im Megaplex der Westfield Shopping City Süd zusammengelegt.

Das bedeutet, dass ab 27. Februar Impfwillige in die SCS pilgern müssen. Stefan Spielbichler von Notruf 144 erläutert: „Wir reden von 189.000 Menschen in Niederösterreich, die kein aufrechtes Impfzertifikat haben. Die könnten wir alle in eineinhalb Wochen impfen, wenn deren Wille dazu vorhanden wäre.“ 600.000 Impfungen wurden bis jetzt in Niederösterreich durchgeführt.

Im Bezirk Mödling mit 119.240 Einwohnern verfügen aktuell 92.965 Menschen über ein aktives Impfzertifikat. „Es wäre natürlich schön, wenn alle, die noch eine Impfung oder Teilimpfung brauchen, vom Impfangebot in NÖ Gebrauch machen“, sagt Spielbichler.

Das Angebot sei dafür umfassend aufgestellt, man dürfe die Impfbusse und das Angebot der niedergelassenen Ärzte bezüglich Covid-Impfung nicht vergessen.

Der Plan sei, das Impfzentrum im Megaplex der Westfield Shopping City Süd sowie die anderen noch aktiven Landesimpfzentren bis Sommer zu belassen.

