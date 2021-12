Bezirk Mödling: Hausärzte in der Zwickmühle

Aus einem ersten Gesetzesentwurf geht nicht nur hervor, wer von der Impfpflicht befreit ist (z.B. unter 14-Jährige, Schwangere, Personen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden dürfen und Genesene – für einen gewissen Zeitraum), sondern auch, wer Ausnahme-Atteste ausstellen darf: Fachärzte, Amts- und Kassenärzte, nicht jedoch Wahlärzte.

Allgemeinmediziner Alireza Nouri aus Wiener Neudorf sieht dadurch „noch mehr Probleme und Arbeit auf uns zukommen“. Denn: „Wir sind jetzt schon aufgrund der vielen Anfragen hinsichtlich Corona so etwas wie eine Sozial-Hotline“.

Er werde „sicher keine Ausnahmen ausstellen. Ich habe zu meinen Patientinnen und Patienten ein Vertrauensverhältnis. Diese Tätigkeit sollte jedenfalls, durch Amtsärzte übernommen werden. Unsere Kernaufgabe als Hausarzt ist die medizinische Behandlung der Patienten.“ Er, der jeden Montag bis zu 180 Erwachsene und am Mittwoch etwa 40 Kinder (5 bis 12 Jahre) impft, will nach wie vor „lieber überzeugen statt überreden“. Nouri freue sich über jeden, der sich den Erststich holt: „Jetzt kommen die 5-vor-12-Personen und diejenigen, denen das Testen auf die Nerven geht. Diese Begründung höre ich am meisten.“

Mittel, um das Risiko zu minimieren

Im Übrigen könne er die Impfskepsis nicht wirklich nachvollziehen: „Wir haben die Gurtenpflicht, die das Risiko minimiert, bei einem Unfall zu sterben. Genauso verhält es sich mit der Impfung. Es gibt ein wirksames Mittel, das das Risiko minimiert, schwer an Corona zu erkranken und auf der Intensivstation zu landen.“

Allgemeinmedizinerin Dagmar Fedra-Machacek vom Gesundheitszentrum Perchtoldsdorf ist, was Impfausnahme-Atteste betrifft, sehr skeptisch. Auch sie fürchtet, dass „dieses sehr emotional besetzte Thema das Vertrauensverhältnis zwischen uns und den Patienten sehr belastet“. Im schlimmsten Fall könne es so weit kommen, dass „Patienten den Weg der evidenzbasierten Medizin verlassen und sich Wunderheilern anvertrauen“, malt Fedra-Machacek schwarz.

Zudem seien die Ressourcen für Hausärzte ohnehin knapp, die Perchtoldsdorferin wünscht sich eigene Anlaufstellen für Impf-Ausnahmen – vor allem bei Amtsärzten oder medizinischen Sachverständigen. Was die Impfpflicht betrifft, gibt sich Fedra-Machacek zurückhaltend: „Ich denke, dass eine Optimierung der Impfkampagne oder eine Pflicht für bestimmte Berufsgruppen zielführender wäre.“ Sie sehe große Probleme auf sie zukommen und nennt ein Beispiel: „Eine 85-jähriger Patientin hat eine Einladung zur Impfung bekommen und mich um Rat gefragt. Sie hat fast ihr ganzes Leben lang keine Impfung bekommen und will auch jetzt – nach einem Aufklärungsgespräch – keine.“