Der 23-Jährige wurde Donnerstagfrüh auf dem Metro-Parkplatz in Vösendorf (Bezirk Mödling) nahe Wien dingfest gemacht. Der Rumäne soll laut Polizei in München und Taufkirchen in Bayern sechs Mal zugeschlagen haben. Der Schaden beläuft sich im niedrigen fünfstelligen Bereich. Er wurde in eine Justizanstalt gebracht.