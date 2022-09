Babykätzchen "Bacardi" in Vösendorf gerettet

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Das kleine Kätzchen, das auf den Namen "Bacardi" getauft wurde, dürfte ausgesetzt worden und auf der Suche nach Nahrung in die Falle getappt sein, vermutet Madeleine Petrovic, Präsident von Tierschutz Austria (TSA). "Bacardi" wurde im Tierschutzhaus Vösendorf sofort durchgecheckt und wird nun mit der Flasche großgezogen.

„Auf der Straße sind die Überlebenschancen für so kleine Kätzchen sehr gering, also war es Riesenglück, dass Bacardi von uns gesichert werden konnte,“ merkte Petrovic an. In etwa zwei Monaten ist Bacardi dann bereit, in ein neues Zuhause zu ziehen.

www.tierschutz-austria.at

