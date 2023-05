Brunn erinnert sich an großen Künstler

Die Gedächtnisausstellung zu Ehren des bekannten Brunner Künstlers Theo Braun, bei deren Vernissage am vergangenen Wochenende seine Gattin Erika Braun anwesend war, ist noch bis Sonntag, den 21. Mai 2023 zu besichtigen. Öffnungszeiten: Sa. 20.5. und So. 21.5. von 10 bis 12 und von 15 bis 17 Uhr im Heimathaus der Marktgemeinde Brunn am Gebirge, Leopold Gattringer-Straße 34.

Theo Braun studierte von 1939 bis 1941 an der Kunstgewerbeakademie in Dresden und von 1946 bis 1950 an der Akademie der bildenden Künste Wien. Zwischen 1949 und 1967 war Braun zunächst Assistent und dann Dozent an der Technischen Hochschule Wien. Ursprünglich 1922 in Karbitz in der damaligen Tschechoslowakei geboren, lebte er in Brunn am Gebirge, wo er am 1. Dezember 2006 verstarb. Im Jahr 1959 war Theo Braun Teilnehmer der documenta 2 in Kassel in der Abteilung Grafik und der Biennale von Sao Paulo. 1976 wurde ihm der Kulturpreis des Landes Niederösterreich für Bildende Kunst verliehen.

Braun malte sowohl abstrakte als auch gegenständliche Bilder und beschäftigte sich zudem mit den Möglichkeiten der Eisenradierung. Laut seiner Familie hatte er über 80 Einzelausstellungen und war bei 120 Ausstellungen auf allen Kontinenten beteiligt.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.