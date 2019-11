Vier ungewollte Tiere am Wochenende ausgesetzt .

Vier ungewollte Tiere sind am Wochenende in Niederösterreich und Wien ausgesetzt worden. In Biedermannsdorf (Bezirk Mödling) wurden zwei Meerschweinchen in einem Karton auf einem Supermarktparkplatz abgestellt, eines der Tiere starb.