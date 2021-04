Polizei löste Hochzeitsfeier auf: 21 Anzeigen .

Eine Hochzeitsfeier ist am Samstagnachmittag in einer Lagerhalle in Vösendorf (Bezirk Mödling) aufgelöst worden. Wegen Verstößen gegen die Covid-19-Schutzmaßnahmenverordnung wurden 21 Personen der Bezirkshauptmannschaft angezeigt, berichtete die NÖ Polizei am Montag.