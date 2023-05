Tänzerisch groß abgeräumt

Lisa Tatzber und Tom Poms betreiben in Wien und Mödling (Gretel Sätz-Steig 8, ehemaliges Physikalisches Zentrum) ihre „Indeed Unique“ (IU)-Tanzstudios. Die tänzerischen Schwerpunkte liegen dabei nicht auf Rumba, Walzer oder Tango, sondern unter anderem auf Jazz-Dance, Hip-Hop-Dance-Styles, Kindertanz, Breakdance, Contemporary, Latin-Dance, Yoga und Pilates.

Einer der Höhepunkte im Indeed Unique-Jahr ist die Teilnahme an den „DanceStar World Finals im kroatischen Porec. Ein Wettbewerb, bei dem die IU-Teams erneut mehr als nur erfolgreich abgeschnitten haben: „Mit über 7.000 Tänzerinnen und Tänzern aus 17 Nationen und drei Kontinenten war der Bewerb so dicht besetzt wie noch nie“, erzählt Poms. Mittendrin 80 IU-Akteure im Alter von fünf bis 35 Jahren. Unter fast 1.800 gebotenen Tanzchoreografien im finalen Bewerb „konnten wir uns erneut über eine Teilnahme bei der DanceStar Gala Night freuen, die schon als besondere Auszeichnung gilt, da nur 22 Tänze aus dem gesamten Teilnehmerfeld ausgewählt wurden“.

Damit nicht genug: Dank der großartigen Leistung der IU-Crew und der emotionalen Choreografie des Gründer-Duos hat die internationale Jury den Beitrag „Virtual World“ mit dem 1. Platz bei der Gala ausgezeichnet. Womit man den Vorjahreserfolg wiederholen konnte: „Zusätzlich ertanzte sich das gesamte IU-Team mit 45 gestarteten Nummern unglaubliche 25 Stockerlplätze“, jubelten Tatzber und Poms. 13 x 1. Platz, 5 x 2. Platz, 7 x 3. Platz und eben der Sieg in der Gala.

Abschlussshow im Franz Fürst-Freizeitzentrum

Vieles davon gibt es im Rahmen der Abschlussshow „Indeed Unique Showcase 23" zu sehen, die am 27. und 28. Juni, jeweils ab 18 Uhr, im Freizeitzentrum Wiener Neudorf stattfindet: „Uniques“ jeden Alters zeigen einen tänzerischen Mix diversen Stile wie Jazz, Latin, HipHop, Breakdance, Contemporary, Commercial: „Wir sind mehr als stolz auf all unsere Tänzerinnen und Tänzer und freuen uns auf eine fulminante Abschlussshow der Tanzsaison“, hofft das Indeed Unique-Duo auf zahlreiches Publikum. Tickets unter 0677 644 841 60 und 0677 643 915 43.

