Vösendorf: Talentecheck durch „Berufe zum Angreifen“

Berufe ausprobieren und Einblicke in die Welt der Firmen und Schulen der Region erhalten, ist das Ziel der „Berufe zum Angreifen“-Messe, die vor Jahren auf Initiative von Mödlings Arbeiterkammer-Bezirksstellenleiterin Susanna Stangl ins Leben gerufen wurde.

Am Donnerstag war es in der Eventpyramide in Vösendorf wieder so weit: Kinder ab dem Volksschulalter konnten ihr Geschick für Lehrberufe testen und Infos von Berufsschulen und höheren Schulen holen.

Arbeiterkammer NÖ-Präsident Markus Wieser will nicht länger „auf die Fähigkeiten und Talente unserer Kinder und Jugendlichen verzichten. 80 Prozent der Lehrenden empfehlen Kindern und Jugendlichen eine schulische Ausbildung, nur sehr wenige raten zu einem Lehrberuf. Daher ist diese Messe sehr wichtig, denn es geht um die Sicherung des Wirtschaftsstandortes, Arbeitsplätze, Regionalität und Nachhaltigkeit.“

Für Günther Steindl, stellvertretender Landesleiter der Gesundheitskasse, ist es wichtig, dass „Mitarbeiter einen Betrieb von der Pieke auf kennenlernen; die interne Ausbildung ermöglicht es jungen Menschen sogar Generaldirektor zu werden oder ins Management zu kommen. Daher investieren wir in die Lehrlingsausbildung“.

Auswahl aus 220 Lehrberufen

Wirtschaftskammer NÖ-Vizepräsident Erich Moser kam auf das vielfältige Angebot zu sprechen: „In Niederösterreich kann man über 220 verschiedene Lehrberufe erlernen, wir geben da Orientierung uns Unterstützung. So gibt es beispielsweise den Talentecheck, der die Fähigkeiten und Stärken junger Menschen herausfinden soll. Es gibt auch die Möglichkeit der Schnupperlehre.“ Auch mit der App „Berufsorientierung to go“ könne man sich Angebote für einen Lehrberuf holen.

AMS NÖ-Landesgeschäftsführer Sven Hergovich weiß, dass es „momentan mehr Lehrlingsstellen als Suchende gibt, was aber nicht heißt, dass jeder Suchende sofort eine Lehrstelle findet. Das ist regional sehr unterschiedlich, daher, und das haben wir gelernt, muss man auf die Wünsche der Jugendlichen eingehen. Und das ist auch der Grund, warum diese Veranstaltung sehr wichtig ist“.

