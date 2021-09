"100% Perchtoldsdorf": Kennenlern-Abend mit Ortschefin .

Andrea Kö, ÖVP, die erste Bürgermeisterin der Ortsgeschichte, lädt am Freitag (24. September) von 16 bis 19 Uhr zu ihrem Einstand in und vor die Burg Perchtoldsdorf. „Ich freue mich gemeinsam mit meinem Team auf ein persönliches Kennenlernen am Paul Katzberger-Platz."