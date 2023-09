Geschützter Raum für vertrauliche Gespräche muss bleiben

Guntramsdorfs Bürgermeister Robert Weber Foto: Thomas M. Kaminski, Thomas_M.Kaminski Fotoqrafie

Robert Weber, SPÖ, Bürgermeister der 9.285 Einwohner zählenden Gemeinde Guntramsdorf, kann „das Bürgerbegehren nach Informationsfreiheit gut verstehen“, betont aber, dass man stets danach trachten müsse „Gesetze zu machen, die in der Praxis auch umsetzbar und exekutier bar sind: Viele Gemeindeverwaltungen werden dies nicht stemmen können. In der Vergangenheit wurden vom Bund immer wieder Aufgaben auf die Kommunen abgewälzt und darum gilt es heute umso mehr, die Gemeindeverwaltungen handlungsfähig zu halten.“ Auch von dem Plan, Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern auszuschließen, hält Weber nicht viel: „Wenn schon, dann sollte man ein Gesetz schaffen, das für alle umsetzbar ist, ansonsten sollte man es gleich ganz lassen.“

Das Amtsgeheimnis schütze auch sensible Dinge aus Gemeinderatssitzungen: „Da geht es auch um Gebührenerlass und Unterstützung von Bedürftigen. Ich persönlich bin nicht gegen mehr Informationsfreiheit, aber es muss schon administrativ nachvollziehbar sein.“

Warten auf das Gesamtpaket

Landesrat Christoph Luisser, FPÖ, ist Mitglied des Biedermannsdorfer Gemeinderats. Foto: NÖN/Röhrer

Grünen Gemeinderätin Simone Jagl aus Biedermannsdorf, einer Gemeinde mit 3.155 Einwohnern, sitzt seit der letzten Landtagswahl auch im Bundesrat. Sie hält die Kommunikation über das Informationsfreiheitsgesetz im Vorfeld für „unglücklich. Es soll ja nicht so sein, dass dann in Gemeinden, die weniger als 10.000 Einwohner haben überhaupt nichts berichtet werden muss. Im Gegenteil. Wenn das Gesetz so wie geplant kommt, dann muss jede Gemeinde, egal wie hoch deren Einwohnerzahl ist, jede Anfrage eines Bürger beantworten“. Der Unterschied zu Gemeinden mit 10.000 Einwohnern ist aber, „dass die Gemeinden ab dieser Einwohnerzahl pro aktiv Informationen veröffentlichen müssen - ohne dass extra eine Anfrage dazu kommt“, sagt Jagl. Sie ist sich sicher: „Im Prinzip ist es dann so, dass es das Amtsgeheimnis nicht mehr gibt.“ Ihr Gemeinderatskollege, FPÖ-Landesrat Christoph Luisser erklärt: „Wir begrüßen jedwede Transparenz. Die Bürger haben ein Recht darauf, zu erfahren, wie mit ihrem Steuergeld umgegangen wird, wie die Behörde gearbeitet und was sie zu ihren Entscheidungen bewogen hat.“ Am Gesetz werde derzeit aber noch justiert. „Seriöserweise kann man die Frage daher erst beantworten, wenn das Gesamtpaket am Tisch liegt“, sagt Luisser.

Brunn am Gebirges Bürgermeister Andreas Linhart. Foto: Johanna Hoblik

Skeptisch bleiben die Bürgermeister, vor allem, was den Arbeitsaufwand für die Kommunen betrifft. Brunns Bürgermeister Andreas Linhart, SPÖ, (12.218 Einwohner) meint: „Grundsätzlich ist die Infofreiheit zu begrüßen, das ist keine Frage für uns. Ich verstehe aber, dass das Bedürfnis besteht, das flächendeckend und für alle gleich zu regeln. Für kleine Gemeinden kann es sehr aufwändig werden, Informationen auf Homepages, etc. zu veröffentlichen. Es würde sicher Sinn machen, wenn das alle im gleichen Ausmaß betrifft. Es ist nicht sinnvoll, wenn das nicht flächendeckend geregelt wird. Die Bürger sollten gleichen Zugang zu gleichen Informationen haben.“

Maria Enzersdorfs Bürgermeister Johann Zeiner. Foto: Weyss, Weyss

Sein Amtskollege Johann Zeiner, ÖVP, aus Maria Enzersdorf (8.830 Einwohner) ist überzeugt, dass viele Gemeinden schon viel Transparenz in ihren Amtsstuben geschaffen haben. Er sieht die Informationsfreiheit in der Diskussion überbewertet: „Wir sind ohnedies so gläsern, wie man nur sein kann. Protokoll, Beschlüsse, etc. werden immer veröffentlicht. Was an dem Gesetz so großartig sein soll, kann ich nicht ganz nachvollziehen.“ Mache man jedes Gespräch oder Memo öffentlich, mache das jede Arbeit unmöglich. „Wenn das bei uns auch kommt, dann scheide ich aus der Politik aus. Wir besprechen Dinge in der Gemeinde sehr konstruktiv, das sind Ideen, da muss man nicht alles veröffentlichen, da hört sich der Spaß auf. Alles an offiziellen Vorgängen ist ja eh schon öffentlich. Wenn jemand etwas wissen will, dann kriegt er das auch.“ Seiner Meinung nach sei das Thema überfrachtet und das Interesse der Bevölkerung sei „bei allem Respekt, enden wollend. Unsere Situation würde dadurch nicht einfacher und leichter. Wir haben nichts zu verheimlichen“.