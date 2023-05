Informationstag in Mödling: Top-Beratung für Wiedereinsteiger

In der Arbeitsmarktservice-Geschäftsstelle gab's in Kooperation mit der Arbeiterkammer NÖ den "Wo[man]&Work"-Info-Tag. Frauen und auch Männer, die sich nach einer familiär bedingten Unterbrechung des Berufslebens wieder in Richtung Arbeitsmarkt orientieren, konnten sich Infos holen.

„Gründliche Informationen und Beratung sowie maßgeschneiderte Förderangebote sind die wichtigsten Begleiter für den erfolgreichen Wiedereinstieg nach der Familienpause“, ist der Geschäftsstellenleiter des AMS Mödling, Werner Piringer, sicher. Susanna Stangl, Leiterin der AK-Bezirksstelle ergänzte: „Eine Elternbefragung hat gezeigt, dass 82 Prozent der Mütter spätestens ab dem zweiten Geburtstag des Kindes wieder arbeiten gehen will. Bei allen relevanten Themen stehen daher unsere Expertinnen und Experten den Eltern kompetent zur Seite“.

Ende März waren 2.418 Personen beim AMS Mödling arbeitslos gemeldet, 1.072 von ihnen waren Frauen. Gegenüber März des Vorjahres um knapp 4 Prozent weniger. Von Jänner bis Ende März haben im Arbeitsmarktbezirk Mödling 51 Wiedereinsteiger ihre Arbeitslosigkeit mit einer Arbeitsaufnahme beendet, 47 davon waren Frauen. Um sich auf ihre berufliche Rückkehr optimal vorzubereiten, haben seit Jahresbeginn 140 Wiedereinsteigerinnen und sechs Wiedereinsteiger eine oder mehrere Förderangebote in Anspruch genommen.

