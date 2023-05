Informationsveranstaltung Caritas informiert in Mödling über Testament & Co.

Lesezeit: 2 Min Judith Jandrinitsch

Waltraud Fastl berichtet aktuelles aus der Caritas-Arbeit. Foto: Caritas

E s ist nie zu früh, persönlich vorzusorgen, sei es testamentarisch oder per Patientenverfügung. Die Caritas der Erzdiözese Wien informiert am 24. Mai um17.30 Uhr im Theresiensaal in Mödling darüber.