Andrea Kö, ÖVP, die erste Bürgermeisterin der Ortsgeschichte, lud am Freitag quasi zu ihrem Einstand in und vor die Burg Perchtoldsdorf. Die Einladung stand unter dem Titel „100% Prozent Perchtoldsdorf – Mit Leidenschaft für unseren Ort“. Die Mitglieder des Gemeindevorstandes präsentierten sich mit ihren zuständigen Bereichen, stellten die Angebote der Marktgemeinde und ihre Leistungen vor und standen den Menschen Rede und Antwort. „Den Bürgerinnen und Bürgern sollte der Nachmittag die Möglichkeit bieten, sich ungezwungen Einblick ins Gemeindeleben zu verschaffen und an den zukünftigen Entwicklungen aktiv teilzunehmen“, betonte Kö.

„Ich denke, die Idee, die Veranstaltung im Freien abzuhalten, war gut.“ Bürgermeisterin Andrea Kö, ÖVP

Das Echo war „sehr zufriedenstellend“, die Bürgermeisterin war über das eine oder andere Präsent – neben Blumen gab es auch eine alte Perchtoldsdorf-Ansicht mit persönlichen Grußworten – hocherfreut.

Themen waren unter anderem die Situation mit dem Parkpickerl in Wien, die Räumlichkeiten für Vereine bis hin zur Zukunft der „Schulstraße“ in der Sebastian Kneipp-Gasse.

Alles in allem zog Kö positives Resümee: „Ich denke, die Idee, die Veranstaltung im Freien abzuhalten, war gut.“ Auch die musikalische Umrahmung vom Blechblasensemble „Rotgipfler“, die kulinarische Betreuung durch die jungen „Weinrat“-Weinhauerinnen und Weinhauer sowie das Kinderschminken und die Hüpfburg auf dem Paul Katzberger-Platz trugen zum Gelingen des Treffens bei.

dorf:dialog ist Geschichte

Für Kö steht fest: Die Veranstaltung löst auch künftig den traditionellen „dorf:dialog“ am Nationalfeiertag ab, der bislang in der Burg stattgefunden hat.