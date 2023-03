Infos vom NÖZSV „Wollen den Menschen die Angst nehmen“: Blackout-Vortrag in Mödling

Das Team des NÖ Zivilschutzverbands Ortsleitung Mödling Stadt mit Referatsleiter Peter Lichtenöcker (sitzend 3.v.r.). Foto: Bernhard Garaus

W as ist zu tun, wenn es zu einem längeren, großflächigen Stromausfall – also ein Blackout – kommt? Zu diesem Thema lud der NÖ Zivilschutzverband Ortsleitung Mödling Stadt mit Referatsleiter Peter Lichtenöcker an der Spitze in die Europahalle.