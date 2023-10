Behutsam ins erste Brunner Volksschuljahr

Die Taferlklassler des Schuljahres 2024/2025 werden von der Marktgemeinde Brunn am Gebirge mit zahlreichen Aktivitäten begleitet, um einen möglichst perfekten Schulstart zu haben. Dafür sorgen vor allem die Bildungseinrichtungen mit ihrem Engagement. Bei der Infoveranstaltung zum Thema „Mein Kind kommt in die Schule“ wurden Eltern eingeladen, deren Sprösslinge sich im letzten Kindergartenjahr befinden. Dabei wurden Themen wie „Was bedeutet Schulpflicht und Schulfähigkeit?“, „Welche Kompetenzen sollte ein Schulkind mitbringen?“, „Die Besonderheiten der Sechsjahreskrise“, „Lernwerkstatt, Portfolio & Co: Die pädagogische Arbeit im letzten Kindergartenjahr“ und „Vorstellung der beiden Volksschulen des Ortes“ besprochen.