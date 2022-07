Maria Enzersdorf: Wasser wird aufgefangen

Werbung

Bei Starkregenereignissen kam es zu einem Stau von Mischwasser im Bereich „Koenig und Bauer-Straße“ sowie „Heugasse“; das Wasser gelangte teilweise auf angrenzende Grundstücke. Durch ein Mischwasser-Notspeicherbecken sollen die betroffenen Grundstücke in diesem Bereich nunmehr geschützt werden.

Der Speicher soll das Wasser aufnehmen und es über ein Pumpwerk in den Kanal „In den Schnablern“ weiterleiten. Oberflächig anfallendes Regenwasser wird dabei mit einem Einlaufbauwerk in der Heugasse aufgefangen und in den Speicher geleitet. „Das ist eine zusätzliche Leistung der Gemeinde, um eine Entspannung der Situation in diesem Bereich zu erreichen“, betonte Bürgermeister Johann Zeiner, ÖVP. Gesamtkosten: 320.000 Euro.

Lücke in der Kanalleitung wird geschlossen

Geschlossen wird nun auch die Kanalleitungslücke in der Grenzgasse, da die Häuser 35 bis 45 bisher nicht an das Netz angeschlossen waren. Zeiner erklärte: „Ursprünglich waren die Anrainer nicht bereit, diese Maßnahme mitzutragen, da es aber in diesem Bereich ohnedies Bauarbeiten gibt, werden die betroffenen Häuser gleich mit angeschlossen. Das ist für alle Beteiligten positiv.“

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.