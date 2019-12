Das sogenannte „2. Schienen-Infrastruktur-Paket“ beinhaltet mehrere Vorhaben. Das finanziell gewichtigste Projekt (1,2 Milliarden Euro) ist der 4-gleisige Ausbau der Südbahnstrecke zwischen Meidling und Mödling. Auch zwei neue Haltestellen sind eingeplant: „Tullnertalgasse“ (Wien) und „Brunn Europaring“ (Brunn am Gebirge).

Perchtoldsdorf: Bürgermeister Martin Schuster, ÖVP, wurde schon mit kritischen Fragen konfrontiert. Etwa, ob denn jetzt die neue Brücke in der Mühlgasse wieder weggerissen werde? Schuster merkt dazu an: „Erstens ist die Brücke nicht neu, wir haben sie nur saniert. Wenn das Projekt in 20, 30 Jahren wirklich so weit ist, dann wäre es sowieso an der Zeit, wieder etwas zu tun.“ Für Perchtoldsdorf würde das nicht nur ein neues Brückenbauwerk bedeuten, sondern auch den Entfall der Schrebergärten.

Brunn: Bürgermeister Andreas Linhart, SPÖ, erklärt zur geplanten Station „Brunn Europaring“: „Die Haltestelle wurde von uns nach der Erstinformation über den 4-gleisigen Ausbau ins Spiel gebracht. Sie wird sich an der Stelle des ehemaligen Bahnüberganges Vesperkreuzgasse befinden. Die bestehende Haltestelle wird nicht geschlossen; es geht sich mit den Abständen aus.“

Mödling: Verkehrsstadtrat und Vizebürgermeister Gerhard Wannenmacher, Grüne, plädiert dafür, „die besten Planer“ für dieses Projekt in der Stadt Mödling zu beauftragen. Denn auch abseits des 4-gleisigen Südbahnausbaus setzen sich die Grünen dafür ein, dass der Bahnhofvorplatz in Mödling den heutigen Standards angepasst wird.

Wannenmacher meint: „Der Bahnhof selbst verfügt, so weit ich informiert bin, über die Kapazität eines 4-gleisigen Ausbaus. Aber wir müssen uns überlegen, wo wir in Zukunft die Taxis platzieren werden, wir brauchen eine Kiss & Ride-Zone für Bahngäste und eine andere Verkehrslösung für die Busse. Die aktuelle Einbahnregelung für Busse die Bahnbrücke hinauf wird so nicht zu halten sein, die Demelgasse ist für den Busverkehr viel zu eng und schmal.“

Schiller-Straße: „Situation ist sehr komplex und kompliziert“

Der zweite neuralgische Punkt ist die Friedrich Schiller-Straße, hier werde es „eine Unterführungslösung geben müssen. Die Situation dort ist sehr komplex und kompliziert“. Die Unterführungslösung dort müsse auch die Gesamtverkehrssituation berücksichtigen, um nicht ungewollt mehr Verkehr in diesem Stadtteil zu generieren.

Das bestätigt auch Juliane Pamme, Konzernsprecherin der ÖBB-Holding: „Der Bereich der Verkehrsstation Mödling soll weitgehend gleich konzeptioniert bleiben wie heute – vier Gleise, zwei Inselbahnsteige. Im Bereich südlich des Mödlingbaches soll im Sinne der Verkehrssicherheit die Eisenbahnkreuzung Schiller-Straße aufgelassen und eine doppelte Wendeanlage gebaut werden. Auch der Bahnübergang bei der Schillerstraße soll im Sinne der Verkehrssicherheit durch eine Unterführung ersetzt werden – die Grenzgasse durch eine Geh- und Radwegquerung.“