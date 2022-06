Start für Digital-Projekt in Maria Enzersdorf

Werbung

Niederösterreichs digitale Pilot-Plattform zur Unterstützung des Dorf- und Gemeindelebens zieht als eine von fünf ausgewählten Gemeinden in Maria Enzersdorf, „die von einer Fachjury im Rahmen eines Bewerbungsprozesses ausgewählt wurde“, ein, erzählt Bürgermeister Johann Zeiner, ÖVP, stolz. „LENIE ist ein Projekt, wie wir Digitalisierung im ländlichen Raum sinnvoll nutzen können. Ziel von LENIE ist es, die Bevölkerung einfacher zu informieren, zu vernetzen und Ideen umzusetzen. So stärken wir das Miteinander rund um unseren Lebensmittelpunkt“, erklärt Zeiner.

In Maria Enzersdorf kann sich Zeiner in der Pilotphase die Umsetzung von LENIE in Richtung Nachbarschaftshilfe vorstellen. Bedürftige und Unterstützer könnten so sinnvoll zusammengebracht, Aktivitäten können besser akkordiert werden. „Geplant ist die Pilotphase bis Spätherbst oder auch Jahreswende, dann soll das Projekt in den Echtbetrieb gehen“, erläutert der Bürgermeister.

Technische Unterstützung erfährt das Projekt von der Fachhochschule Wiener Neustadt. Finanziert wird das Projekt durch das Land. Bewährt sich das System in Maria Enzersdorf, „dann kann das Projekt auch anderen Gemeinden zur Verfügung gestellt werden“, erklärt Zeiner.

