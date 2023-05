NÖ Fitnesscenter im Aufschwung

Die Pandemie hat in der Fitnessbranche tiefe Spuren hinterlassen, die Folgen der Lockdowns sind noch immer deutlich spürbar. „Manche Betriebe haben bis zu Hälfte ihrer Mitglieder verloren, die meisten fast ein Drittel“, skizziert Karin Gerhartl, Sprecherin der NÖ Fitnessbetriebe und Inhaberin von „Activity“ in Wiener Neudorf die Situation: „Obwohl viele Kunden loyal zu den Studios und Trainern gestanden sind, haben sich doch sehr viele Menschen Alternativen gesucht und vermehrt zu Hause trainiert.“ Nach den Öffnungen schlug dann die Teuerung zu.

Um die angeschlagenen Betriebe, die gezwungen waren, einen Teil der Teuerung an ihre Kunden weiterzugeben, zu unterstützen, initiierte die Fachgruppe der Freizeit- und Sportbetriebe in der Wirtschaftskammer NÖ eine Gutscheinaktion für unverbindliche Schnuppertrainings bei Fitnessstudios und Fitnesstrainern. „Insgesamt haben wir über 75.000 Euro an die Betriebe ausgezahlt und fast 1.000 Neukunden für die Betriebe gewonnen“, resümiert Gert Zaunbauer aus Mödling, Obmann der Freizeit- und Sportbetriebe in der Wirtschaftskammer NÖ. „Die Rückmeldung der Betriebe ist einhellig positiv. Es war ein Schub zur richtigen Zeit.“ Die Initiative sei ein wichtiger Impuls gewesen, dennoch bleibe „die Situation angespannt, weil die hohen Energiekosten und die Teuerung eine Branche treffen, die ohnehin durch Corona extrem vorbelastet ist“, ergänzte Zaunbauer.

Anerkennung der gesundheitsvorsorgenden Leistungen

Für Gerhartl steht fest: „Fitnessstudios leisten einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsvorsorge. Einige Betriebe bieten neben professionellem Training auch Therapiemöglichkeiten und Diagnostik an. Deshalb sollten die Sozialversicherungen endlich unsere Leistungen anerkennen und der Staat diese auch steuerrechtlich abschreibbar machen, denn durch das Training bleiben die Menschen gesund und aktiv im Erwerbsleben“.

In Niederösterreich gibt es 252 aktive Fitnessstudios und rund 850 Fitnesstrainer. Organisiert sind sie in der Fachgruppe der Freizeit- und Sportbetriebe.

wko.at/noe/freizeit

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.