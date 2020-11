Gemeinderat Mehmed Aljabeg, SPÖ, hat angesichts des Terroranschlags mit Unterstützung der ÖVP den Antrag eingebracht, in Mödling eine zentrale Örtliche in „Platz für Zusammenhalt“ umzubenennen. „Gerade Mödling ist eine Stadt, in der Menschen, unabhängig von religiöser Orientierung, kultureller Herkunft, politischer Meinung und sozialem Status gut und friedlich miteinander leben“, betonte Aljabeg, der 1992 als Flüchtlingskind aufgenommen wurde.

Darüber hinaus soll sich der Kulturausschuss mit der Frage einer Skulptur befassen, die auf dem Platz aufgestellt wird und die Idee des Zusammenhalts, der Vielfalt und der Buntheit der Stadt über alle kulturellen, gesellschaftlichen und politischen Grenzen hinweg darstellen soll. „In Mödling leben Menschen über 100 Nationen friedlich zusammen. Das ist schon etwas Besonderes“, ließ Vizebürgermeisterin Silvia Drechsler, SPÖ, nicht unerwähnt.

Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen und soll unter Einbindung Mödlinger Künstler und der Zivilgesellschaft umgesetzt werden. Auch die Auswahl des Platzes soll in Konsens, ganz im Sinne des Zusammenhalts, getroffen werden.