Ins Spital geflogen 19-Jährige bei Reitunfall in Kaltenleutgeben gegen Baum geschleudert

Foto: Shutterstock, Kucher Serhii

B ei einem Reitunfall in Kaltenleutgeben (Bezirk Mödling) ist am Montag eine 19-Jährige aus dem Bezirk Bruck an der Leitha gegen einen Baum geschleudert worden.

„Christophorus 3“ flog die verletzte junge Frau ins Landesklinikum Wiener Neustadt, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Diesen Angaben zufolge hatte das Pferd der 19-Jährigen auf einem Forstweg zu galoppieren begonnen und einen Haken geschlagen. Die Reiterin wurde nach vorne abgeworfen und prallte gegen einen Baum.