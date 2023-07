Volksschüler entdecken Wiesen im Perchtoldsdorfer Begrischpark

Drei Tage lang drehte sich im Begrischpark alles um das Thema Wiesen entdecken. Zwölf Klassen mit 132 Schüler der Volksschule Roseggergasse erforschten gemeinsam mit den Naturpädagoginnen und Naturpädagogen des Landschaftspflegevereins in die artenreichen Naturwiesen neben ihrer Schule. Der spannende Vormittag war in verschiedene Stationen gegliedert, die die Klassen abwechselnd besuchten. Besonders freuten sich die Kinder auch über den Besuch von Bürgermeisterin Andrea Kö (ÖVP), Vizebürgermeister Christian Apl (Grüne), Gemeinderat Martin Fürndraht und Volksschuldirektorin Katharina Hussian.

Käfer unter der Lupe betrachtet

Die bunten und artenreichen Naturwiesen der ehemaligen Hutweide eignen sich bestens, um den Schülern die biologische Vielfalt an Pflanzen und Tieren greifbar zu machen. Wiesenbilder wurden angefertigt und Tiere mit Becherlupen gefangen. Die Kinder staunten über die vielen verschiedenen Wildbienen, Heuschrecken und Schmetterlinge. Nach dem Vormittag wussten die Kinder, wie wichtig spät und selten gemähte Naturwiesen wie jene im Begrischpark sind – denn sie dienen als Versteck und Nahrung für viele Tiere. Dominik (9 Jahre) hat sich dies besonders zu Herzen genommen und meinte: „Mit ist es wichtig, dass die Insekten viel zu essen haben!“

Insekten brauchen einen Highway

Der Begrischpark in Perchtoldsdorf liegt zwischen zwei artenreichen Trockenrasenflächen - der Perchtoldsdorfer Heide und dem Hochberg – und ist ein besonders wichtiger Trittstein des Perchtoldsdorfer „Insekten-Highway“ zur Förderung der biologischen Vielfalt. Unter diesem Namen bietet die Marktgemeinde Perchtoldsdorf in Kooperation mit dem Wirtschaftshof und dem Verein Freunde der Perchtoldsdorfer Heide seit 2020 vielen Pflanzen und Tieren mehr Platz im Ortsgebiet.

Auch das Schulprogramm wurde durch die Marktgemeinde Perchtoldsdorf finanziert und fand in Kooperation mit dem Landschaftspflegeverein statt. Die Gemeinde und die Volksschule sind ein wichtiger Teil der Netzwerk Natur Region. Unter diesem Namen baut der Verein ein Netzwerks an Menschen für ein Netzwerk an Naturflächen auf, an der sich bereits 25 Gemeinden, zahlreiche Vereine, Schulen, Landwirtinnen und Landwirte sowie Unternehmen der Region Thermenlinie-Wiener Becken beteiligen.

Für Erwachsene findet amFreitag, 21. Juli von 18 – 20 Uhr eine Naturführung im Begrischpark in Perchtoldsdorf statt. Treffpunkt ist beim JOE Teecafe, Leonhardiberggasse 1.