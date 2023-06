Natur zum Anfassen

Die Grünen luden zur traditionellen Insektenexkursion in die Weinberge. Organisatorin, Gemeinderätin Maria von Balthazar, ist stolz auf das große Interesse an diesem „Projektnachmittag an der Wienerwald-Thermenlinie, einem Biodiversitäts-Hot-Spot Österreichs: Wir laden Kinder dazu ein, diese Diversität zu entdecken, heuer haben 25 Jugendliche zusammen mit dem Biologen Florian Etl erkundet, was da alles auf den Wiesen und am Wegrand rund um Thallern kreucht und fleucht“.

Zunächst hat der Biologe die Kinder mit Fangnetzen und Insektenbechern ausgestattet, nach einer fachkundlichen Anweisung machte sich die Truppe auf die Suche nach Kleinstlebewesen. Etl half bei der Bestimmung und wusste zu jeder Art eine Geschichte zu ihrer Lebensweise oder ihrem Aussehen zu erzählen. Besonders fasziniert waren die Kinder, dass „sich gewisse Fliegen, Wespen und Bienen in ihrem gelb-schwarz gestreiften Gewand zum Verwechseln ähnlich sehen: Die Mannigfaltigkeit der verschiedenen Insektengruppen ist beeindruckend“, betonte von Balthazar.

Kinder bewundern große Vielfalt an Käfern und Bienen

Über den Nachmittag verteilt haben die Kinder unzählige Grashüpfer in allen Größen und Grün-Braunfärbungen, die Südliche Krabbenspinne, die Wespenschwebfliegen, den Wollschweber, Tag- und Nachtfalter und deren Raupen, viele Wildbienenarten, Wespen, Käfer und Wanzen aufgestöbert und bestimmt. Beeindruckt waren die Exkurisonsteilnehmer auch davon, „die große Mosaikjungfern-Libelle oder den Kamelhalsflügler ganz nah zu betrachten und eine Biene streicheln zu können: Der Höhepunkt war für die meisten aber, mit einer Äskulapnatter auf Tuchfühlung zu gehen.“ Wichtig ist es Balthazar, beim Erforschen der Natur, „den eisernen Grundsatz einzuhalten: Tiere nur bei fachkundlicher Begleitung anzufassen“.