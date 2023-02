Messe als Treffpunkt: Novomatic bei Gaming-Messe in London

Werbung

Die weltweit größte Gaming-Messe („ICE“) in London. Knapp 52.000 m² Ausstellungsfläche, 35.000 Besucher aus aller Herren Länder, über 650 Aussteller aus 60 Nationen. Und mittendrin Novomatic mit dem größten Messestand (3.000 m²) und 200 ausgestellten Spiel-Terminals.

Kein Wunder, dass dazu im Headquarter in Gumpoldskirchen einiges an Vorbereitungsarbeit zu tun war. Etwa 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren live vor Ort, 18 Lkw brachten das Equipment in die englische Hauptstadt; nicht nur solches technischer Natur (Spielgeräte, Tausende Kilometer Kabel, LED-Screens, …), sondern auch kulinarischer:

30.000 Stück Mozartkugeln

Etwa 30.000 Stück Mozartkugeln wurden an die Besucherinnen und Besucher verteilt, etwa 3.500 Paar Frankfurter gegessen. Aufwand, der sich allemal gelohnt habe, ziehen Novomatic-Miteigentümer Thomas Graf und Vorstand Ryszard Presch zufrieden Messe-Bilanz. Die Auftragsbücher seien voll, die Nachfrage nach Novomatic-Produkten sei enorm. Die Auswirkungen auf den Gumpoldskirchen Standort? Ein Zwei-Schichten-Betrieb werde angedacht.

Und man sieht in London auch bekannte Gesichter: Zane Mersich, gebürtiger Südafrikaner, nunmehr Vorstandsvorsitzender von Novomatic UK mit 3.000 Mitarbeitern. Gumpoldskirchen ist ihm ein Begriff, hat er doch ebendort fast ein Jahr gelebt. „Es war herrlich. Ich habe es sehr genossen.“ Er ist stolz, „Teil der Novomatic-Familie zu sein“, sagt Mersich.

Von Gumpoldskirchen nach Madrid

Sehr umtriebig am Messestand in London unterwegs ist auch Bernhard Teuchmann. Ein echter Gumpoldskirchner, der in der Keimgasse in Mödling maturiert und 2008 im internationalen Salesbereich bei Novomatic begonnen hat. Seit 2012 hat Teuchmann seinen Lebensmittelpunkt in Madrid, denn der 50-Jährige ist Novomatic-Chef in Spanien mit etwa 1.000 Mitarbeitern. Besonders herausfordernd: „Es gibt 17 Autonomieregionen“ und in jeder gelten andere (Glücksspiel-)Gesetze.

Mehr über die aktuelle Situation des weltweit tätigen Konzerns auf Seite 50 und auf nön.at

Die Pressereise erfolgte auf Einladung von Novomatic.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.