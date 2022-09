Ein Stück Japan in Mödling

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Die japanische Jugendorganisation YUAI und die ÖJAB – Österreichischen Jungarbeiterbewegung arbeiten seit Jahren zusammen. Aktuell ist eine YUAI-Delegation zu Gast in Mödling. Unter anderem standen Besuche in der HTL und in der Stadtgemeinde am Programm.

Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP, verwies darauf, dass Mödling nicht nur durch den Zen-Garten im Museumspark mit Japan verbunden ist: Mitsuko Coudenhove-Kalergi lebte in Mödling und verstarb dort 1941. Sie war die Mutter des japanisch-österreichischen Schriftstellers, Philosophen und Politikers Richard Coudenhove-Kalergi, der sich sein Leben lang international für Friede und Mitmenschlichkeit einsetzte. Die Philosophie der YUAI in Japan basiert auf der völkerverbindenden Ethik Richard Coudenhove-Kalergis. Kein Wunder, dass deshalb der Mödling-Besuch für die japanische Delegation besondere Bedeutung hat.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.