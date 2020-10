„Sie wurden von der Bundesinnung als Nominierter für das Team Austria bekannt gegeben.“ Diese Nachricht der Bundesinnung galt dem Perchtoldsdorfer Viktor Andreas Haunold, der entsprechend jubelte und erklärte: „Die weltweit führenden Organisationen professioneller Fotografie aus vier Kontinenten veranstalten jährlich den ,World Photographic Cup’, um auf internationalem Parkett die besten fotografischen Arbeiten zu prämieren.“

Haunold Viktor AndreasHaunold ist mit der „Sägen-Blende“ für die „Fotografen-Olympiade“ nominiert.

Etwa 40 Nationenteams stellen sich der „Fotografen-Olympiade“, die zuvor in einer nationalen Vorausscheidung ausgewählt wurden, um ihr Land beim World Photographic Cup (WPC) zu vertreten.

Je Kategorie (Werbung, Illustration, Natur, Porträt, Reportage, Hochzeit) dürfen sechs Fotos eingereicht werden, „was ich natürlich auch getan habe“. Seit Montag ist klar, dass Haunolds „Sägen-Blende“ in der Kategorie „Commercial“ (Werbung) nominiert wurde, das Team Österreich beim WPC zu vertreten. „Das war ein Kunstprojekt in der Arbeiterkammer Wien“, berichtet Haunold über sein Kunstwerk: „Ich habe als gelernter Fotograf in den Sägen eine fotografische Blende gesehen.“ Jetzt geht er damit mit 17 weiteren talentierten Fotografen aus ganz Österreich ins Rennen.

Ein internationales Juryteam bewertet die Einreichungen nach Eindruck, Kreativität, technische Qualität und Komposition. Die Siegerehrung ist im April 2021 in Rom vorgesehen.