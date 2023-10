Mödling: Ein Rundgang durch die bosniakische Moscheegemeinde

Die Vereinsführung der Moscheegemeinde empfing die katholischen Seelsorgerinnen und Seelsorger des Dekanats Mödling, das mit einer Delegation von über zwanzig Personen (Pfarrer, Pfarrvikare, Kapläne und Pastoralassistentinnen) kam. Auch Präsident Yasin Cancetin, Präsident der Islamischen Religionsgemeinschaft NÖ, begleitete das Treffen.

Der Imam der Moscheegemeinde Safet Omerovic betont die Wichtigkeit der Einrichtung für die ansässigen Muslime: „Wir sind eine vitale Moscheegemeinde mit vielen aktiven Mitgliedern. Neben religiösen Obliegenheiten veranstalten wir auch kulturelle Veranstaltungen! Wir freuen uns immer über einen Austausch mit anderen Konfessionen!“ Dieser Austausch ist befruchtend für alle Gläubigen in Mödling, stellt Vereinsobmann Samir Krzalic fest: „Interreligiöser Dialog zeigt uns immer wieder, wie ähnlich wir uns sind.“

Die Bosniaken kamen Großteils als Kriegsflüchtlinge 1992 nach Mödling. Schon 2010 gründeten sie den ersten Kulturverein, der 2016 aufgrund einer geänderten Gesetzgebung in die Moscheegemeinde der Bosniaken „Dzemat Bedr“ umgewandelt wurde. Mehmet Alajbeg gehörte zu den Gründungsmitgliedern.

Mehmed Alajbeg erzählt: „Wir Bosniaken haben eine bewegte, aber äußerst positive Geschichte in Mödling und konnten dabei immer auf den Rückhalt der Stadtgemeinde und Kirche zählen. Gerade in Zeiten wie diesen ist der Dialog zwischen den Religionen alternativlos. Gespräche suchen, Verständnis schaffen, Brücken bauen. Das schafft ein harmonisches miteinander ohne Konflikte.“ Alajbeg hatte Stadtpfarrer und Dechant Adolf Valenta bei einer Theateraufführung kennengelernt. Er erinnert sich: „Ich bin selbst Gründungsmitglied der Moschee (2010), und da habe ich mich auch als Gemeinderat gefragt ob wir gemeinsam etwas machen könnten. Im Fasching haben wir beide uns nochmals ausgetauscht.“ Das erste gemeinsame Projekt wurde die Segnung des Freibades zu Saisonbeginn. „Ich bin ja auch der Leiter des Stadtbades, die Segnung bezog sich auf eine unfallfreie Saison. Wir hatten auch Vertreter der evangelischen Kirche in Mödling eingeladen und von der serbisch-orthodoxen Kirche, dieser Vertreter war aber leider verhindert.“ Die nächsten Überlegungen Alajbegs waren, was man in der Moscheegemeinde machen könnte, um beide Institutionen zusammenführen. „Die meisten haben gar nicht gewusst, dass es uns gibt. So ist es zu dem Projekt gekommen.“

Auch Dechant Adolf Valenta betont: „Es war ein sehr intensiver Austausch zu gesellschaftlichen Herausforderungen. Wir als katholische Seelsorger und Seelsorgerinnen sind von der Gastfreundschaft beeindruckt. Der Umgang miteinander und die Diskussion waren sehr respektvoll. Der Besuch wurde mit einem gemeinsamen Gebet beendet. Wir freuen uns auf weitere gemeinsame Begegnungen und laden natürlich zu einem Gegenbesuch ein!“ Die Ereignisse im Gaza-Streifen und in Israel waren zwar noch kein Thema, als der Termin vereinbart wurde. Doch auch Valenta ist überzeugt, dass ein interreligiöser Dialog alternativlos ist. Diesen pflegt die Katholische Kirche auch mit allen anderen christlichen Konfessionen in Mödling. Alajbeg fügt hinzu: „Wir müssen uns gegenseitig austauschen, gerade im Hinblick auf die vielen Konflikte. Es ist wichtig, das Gespräch zu suchen und Brücken zu bauen. Wir können nur voneinander lernen. Wir wurden in der Stadt gut aufgenommen und gut behandelt unter anderem von der Caritas, wir bekamen immer viel Unterstützung.“ Beim Moschee-Besuch sei jedenfalls eine angeregte Diskussion entstanden, „in der wir ein gutes Bild vermitteln konnten“. Danach folgte eine Führung durch die Moscheegemeinde und zum Schluss wurden ein Koranvers zitiert und ein gemeinsames Gebet gesprochen.