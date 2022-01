Mödling Bürgermeister Hintner: „Letzte Meter sind die mühsamsten“

Am 16. Jänner hätte Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP, zum traditionellen Neujahrsempfang in die Europa-Halle geladen. Hätte, denn die Veranstaltung fällt Corona-bedingt zum zweiten Mal hintereinander aus.

NÖN: Was hätte Sie den Gästen heuer berichtet?

Hans Stefan Hintner: Dass wir ein herausforderndes Krisenjahr hinter uns haben, das wir allerdings gut meistern konnten. Wir haben unsere Chancen genützt. Ich denke da nur an den Kulturbereich. Aus Wien haben wir gehört, was alles nicht möglich ist und dann durch Subventionen gerettet werden musste. Wir haben uns unter allen notwendigen Sicherheitsmaßnahmen drüber getraut und im Lockdown-Jahr 13.000 Besucherinnen und Besucher bei unserem Kultursommer begrüßen dürfen.

Wie sieht die finanzielle Lage Mödlings aus?

Hintner: Wir sind ganz gut über die Runden gekommen. Für Großprojekte gibt es allerdings keinen Spielraum. Wir haben beispielsweise ein fix-fertiges Eishallenprojekt vorliegen, bei dem wir nur noch die neuen Beträge wegen der erhöhten Baustoffkosten einsetzen müssten. In finanziell unsicheren Zeiten wird es derzeit bei mir aber keine derartigen Investitionen geben, um die freie Finanzspitze nicht zu gefährden.

Abgesehen von der Aufrechterhaltung der Infrastruktur – Straßen, Kanal, Wasser – gibt’s keine nennenswerten Investitionen?

Hintner: Natürlich gibt es welche. Und die fordern uns finanziell. Ich denke da nur an den Bau des neuen Kindergartens in der Quellenstraße. Ich darf da auch gleich allen Desinformationen entgegenwirken: Der vorhandene Bewegungsbereich wird erhalten, nur verlegt werden. Wir sind auch dabei, das Projekt anrainerfreundlicher zu gestalten. Der Kindergarten im Kursalon wird dafür im Sommer aufgelöst.

Was passiert mit den leeren Räumlichkeiten im Kindergarten „Kursalon“?

Hintner: Es ist kein Geheimnis, dass ich mir seit meinem Amtsantritt ein Mödlinger ,Haus der Kultur’ wünsche. Wir haben diesbezüglich das teilweise denkmalgeschützte Gebäude Brühler Straße 21, das der Gemeinde gehört, ins Auge gefasst. Hier warten wir auf die Kostenschätzung für die notwendigen Sanierung ab. Ist die für uns zu teuer, werden wir Gespräche mit den vielen Interessenten – Private und Wohnbauträger – aufnehmen. Dann sind die Kindergarten-Räumlichkeiten im Kursalon eine Option für das ,Haus der Kultur’.

Apropos leere Räumlichkeiten: Wie sieht es um das ehemalige Flüchtlingsheim in der Jägerhausgasse aus?

Hintner: Diesbezüglich habe ich erst vor wenigen Tagen erneut Gespräche mit Vertretern der Bundesimmobiliengesellschaft geführt. Im ersten Quartal des Jahres soll jedenfalls die Diskussion über die Entwicklung eingeleitet werden. Ich würde eine Mischform bevorzugen: ein Treffpunkt für die Vorderbrühler mit Café oder Wirtshaus, einem Veranstaltungsort und Wohnungen.

Wird es 2022 auch zu einem Abschluss der unendlichen Geschichte der Nachnutzung des „Leiner-Areals“ in der Gabrielerstraße kommen?

Hintner: Hier geht es uns als Stadtgemeinde wie einem Schwimmer, kurz bevor er anschlägt: die letzten beiden Meter sind die mühsamsten. Ich bin aber sehr zuversichtlich, dass die Verträge im ersten Quartal unterschrieben werden. Alle Partner sind guten Willens. Eigentümerin des Leiner Areals ist die VALET, die NOE Immobilien Development GmbH wird in Kooperation mit der „CityLoftArt“ die Fläche entwickeln. Vorstellbar wären im Leiner-Gebäude Veranstaltungsräumlichkeiten und Büros. Eine gewisse Anzahl an Stellplätzen für das Landesklinikum bleibt auch erhalten.

Wie sehen Ihre Wünsche für 2022 aus?

Hintner: Klar ist, dass wir mit der Pandemie leben lernen müssen. Ich hoffe aber, dass die Auswirkungen nicht mehr so drastisch zu spüren sein werden. Was das Impfen betrifft, ist die Bevölkerung im Bezirk Mödling vorbildhaft, wofür ich mich herzlich bedanken möchte. Ich gehe davon aus, dass wir das eine oder andere Prozent mehr an Geimpften auch noch schaffen werden. Wir wollen eine der lebenswertesten Regionen des Landes bleiben.